Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Kenneth Perez ficou chocado com a atuação de Nacho Ferri no clássico deste domingo. O atacante espanhol do Feyenoord desperdiçou várias chances contra o Ajax (1 a 1) e ainda perdeu um pênalti. No programa Dit was het Weekend, da ESPN, Perez fez duras críticas ao centroavante do time de Roterdã.

O Feyenoord saiu atrás no placar em De Kuip após apenas quatro minutos, com um golaço de Julian Brandt. Quatro minutos depois, porém, Luciano Valente aproveitou um erro do próprio alemão, e o time de Roterdã passou a assumir cada vez mais o controle da partida.

A equipe de Giovanni van Bronckhorst teve oportunidades suficientes no segundo tempo para virar o jogo. Aos 52 minutos, Ferri finalizou sem controle e mandou para fora de uma posição favorável. Um quarto de hora depois, teve outra grande chance de colocar o Feyenoord à frente, desta vez na marca do pênalti.

O espanhol assumiu a cobrança depois que Charles Vanhoutte sofreu um leve contato de Lucas Rosa dentro da área. Ferri, porém, bateu tão mal que Maarten Paes conseguiu defender. O atacante também não marcou no rebote.

Publicidade Publicidade

Na ESPN, a conversa se voltou para as poucas opções de Van Bronckhorst para dar novo fôlego ao time com substituições. Perez, porém, considera que qualquer outro atacante teria jogado pelo menos tão bem quanto Ferri no domingo. “Qualquer um que você colocasse como atacante teria apresentado mais ou menos o mesmo nível de Ferri. Caramba...!”

Tópicos relacionados

O apresentador Wouter Bouwman então perguntou se Perez se referia ao nível geral do atacante do Feyenoord. “O nível geral de Ferri foi desastroso hoje”, enfatizou o analista dinamarquês. “Você pode perder um pênalti, mas não precisa necessariamente bater com as travas da chuteira, como um amador. Mas, acima de tudo, ele simplesmente não apareceu.”

Ao mesmo tempo, Perez discorda totalmente de quem diz que um companheiro de Ferri deveria ter assumido a responsabilidade pela cobrança. “Aí eu ouço uma conversa fiada de que, se você tem jogadores de personalidade no time, deve tirar o pênalti dele. Que conversa fiada!”

Publicidade

O ex-jogador então imaginou uma situação hipotética com Kees Kwakman, que estava à mesa com ele. “Imagine: Kees é o primeiro da lista e não está fazendo uma partida tão boa. Eu não vou até ele perguntar: Kees, você tem certeza?”

Segundo Perez, no máximo o próprio Ferri poderia ter decidido ceder a cobrança a um companheiro. Ao rever as imagens, o analista fez uma comparação com o golfe. “Isso é um shank”, disse Perez, referindo-se a uma bola atingida completamente de forma errada. “Isso não parece extremamente amador?”

Publicidade

Além da atuação de Ferri, Perez considera que o Feyenoord aproveitou muito pouco o clássico, diante do futebol fraco do Ajax após os minutos iniciais. “Em determinado momento, você percebe: espere aí, este Ajax é muito fraco. Nós realmente precisamos tirar proveito disso. Eles aproveitaram muito pouco.”