Perez manda recado duríssimo para dois jogadores da seleção holandesa

Danny Koevermans entende por que Xavi escolheu um meio-campo diferente para a seleção da Holanda na quinta-feira contra a Grécia. Kenneth Perez, por outro lado, é bastante crítico em relação à decisão do técnico da seleção de começar com Quinten Timber e Guus Til.

“Ele não estava totalmente satisfeito com os dois primeiros jogos. Então agora escolhe Til e Quinten Timber. Isso não funcionou muito bem”, conclui Koevermans no Voetbalpraat depois de assistir a Grécia x Holanda (2 a 2) na Liga das Nações.

Perez discorda completamente da leitura de Koevermans sobre o meio-campo contra os gregos. “Você já sabe de antemão que isso não é suficiente”, diz o analista, que mais tarde viu Xavi voltar a recorrer a Tijjani Reijnders e Ryan Gravenberch.

Koevermans, por sua vez, não concorda nem um pouco com a observação de Perez. “Acho isso realmente um absurdo. Timber é simplesmente um jogador da Premier League. Til também foi bem. Por que isso não seria possível? Estou falando sério. Acho que você está menosprezando os dois.”

Na visão de Perez, há uma grande diferença entre os titulares e os reservas da seleção holandesa. “Você já poderia ter imaginado antes que esse meio-campo é de outro nível. Timber e Til são bons jogadores para ter como opção e colocar em campo. Mas não são do mesmo nível de Gravenberch e Reijnders.”

“Você não vai me dizer que Til pode virar titular da seleção holandesa, vai? Pelo menos não se a Holanda quiser ser uma grande potência. E Timber também não”, conclui o ex-meio-campista com uma dura avaliação sobre a dupla da seleção da Holanda.

Reijnders salvou um ponto para a Holanda com um gol no fim contra a Grécia. Com isso, o time de Xavi soma cinco pontos em três jogos no grupo B da Liga das Nações.