Fred Rutten renunciou imediatamente ao cargo de técnico da seleção de Curaçao, alegando que não havia mais um “ambiente de trabalho produtivo”. Tudo indica que Dick Advocaat retornará para a próxima Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.

A situação caótica em torno da seleção de Curaçao será discutida na segunda-feira no programa Voetbalpraat. “Em si, é lógico que queiram o Advocaat de volta, pois foi ele quem os levou à Copa do Mundo. E ele é popular por causa dos resultados”, assim Kenneth Perez descreve a situação.

“Mas será que isso é muito colegial da parte de Advocaat?”, questiona imediatamente o analista dinamarquês. “Eu entendo, uma Copa do Mundo é uma experiência incrível. E você só participa uma vez a cada tantos anos. Mas será que o que aconteceu agora, da parte de Advocaat, é muito colegial?”

Perez ressalta, em seguida, que “amigos na mídia e na imprensa” também contribuíram para que Advocaat reassumisse o cargo de Rutten. “Há vários programas de TV em que se pediu que Advocaat voltasse”, acrescenta o apresentador Wouter Bouwman. “O Vandaag Inside, esse tipo de programa.”

“Mas o Advocaat não disse: não posso fazer isso com o Fred Rutten. Deixa ele continuar. Ele disse, claro: se for preciso um técnico da seleção... Bem inventado”, diz Perez, que dá uma risada da própria observação.

Advocaat se afastou há algum tempo por motivos pessoais, como Perez também sabe. “Eu entendo que a gente entre em pânico quando se trata dos filhos. Com o tempo, felizmente, as coisas melhoram. E surge espaço para fazer outras coisas.”

Na sexta-feira, um retorno de Advocaat ainda parecia impossível, depois que a federação de futebol de Curaçao manteve Rutten como técnico da seleção. Após intensas conversas no fim de semana, porém, a federação decidiu, afinal, colocar Advocaat de volta no comando do time. Com isso, atende-se ao desejo expresso tanto do grupo de jogadores quanto de alguns patrocinadores importantes, incluindo o patrocinador principal, a Corendon.