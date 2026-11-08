Kenneth Perez ficou bastante surpreso com a atuação de Sondre Ørjasæter no empate entre FC Twente e Ajax (2 a 2). O ponta, que vem se destacando nesta temporada em Enschede, quase não apareceu diante do lateral-direito Lucas Rosa, do Ajax. No programa Dit was het Weekend, da ESPN, Perez questionou o nível do norueguês.

Ørjasæter é um dos grandes destaques do FC Twente nesta temporada. Na semana passada, o atacante estabeleceu um recorde da Eredivisie ao dar nada menos que cinco assistências em uma única partida, contra o Excelsior. Diante do Ajax, porém, enfrentou um adversário que, segundo Perez, conseguiu neutralizá-lo quase por completo.

Curiosamente, Perez elogiou bastante o desempenho do FC Twente como um todo. O comentarista viu a equipe manter um ritmo intenso durante os 90 minutos e tentar pressionar o Ajax constantemente. "Eles jogaram em um ritmo frenético durante 90 minutos. Não foram 60, nem 70, mas 90 minutos", afirmou Perez.

Ainda assim, nem todos os atacantes do Twente conseguiram se destacar. Enquanto Karim El Ahmadi ficou especialmente impressionado com o entrosamento entre Rots e Taha pelo lado direito, Ørjasæter teve muitas dificuldades do outro lado. Perez observou que Rosa deu poucas oportunidades ao adversário direto para criar perigo.

"Ørjasæter foi tirado do lado esquerdo porque, pelo que me lembro, só conseguiu passar por Rosa uma vez", observou Perez. O apresentador Jan Joost van Gangelen também viu o lateral-direito do Ajax levar a melhor no duelo. "Aquele Rosa entrou decidido: vou acabar com ele", disse Van Gangelen. Perez concordou: "Completamente."

A atuação de Ørjasæter levou Perez a questionar as qualidades do atacante. "E aí você acaba se perguntando: afinal, quão bom você é, Ørjasæter?", questionou o ex-jogador em voz alta.

Perez ressaltou que o atacante precisa mostrar seu valor diante de adversários desse tipo. "Esse é o nível que você encontra se quiser dar um passo adiante. Não falamos com frequência sobre para onde ele pode ir? Pois bem, na Espanha, por exemplo, há 18 jogadores desse tipo, como Rosa (nota da redação)."