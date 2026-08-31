Perez fica "maluco" com o hype em torno do atacante ligado à seleção da Holanda

Kenneth Perez freia a euforia em torno de Ro-Zangelo Daal. O atacante do AZ marcou duas vezes no domingo contra o Go Ahead Eagles (5 a 2) e esteve entre os destaques, mas isso não é motivo para o analista sair distribuindo superlativos.

"A coisa está andando rápido para ele", conclui o apresentador Wouter Bouwman, do Dit was het Weekend, da ESPN, após ver as imagens de Daal. Mas esse comentário não desce de jeito nenhum para Perez.

"Calma aí, cara. Eu fico realmente maluco com toda essa conversa sobre multitalento, talento incrível. Ele é um jogador jovem e bom. Vamos esperar para ver no que tudo isso vai dar", diz Perez, recusando-se a descrever Daal desde já como um grande talento. "Todos esses superlativos sobre jogadores comuns... Calma, por favor."

Bouwman observa que Daal está no radar da seleção nacional de Curaçao. "Ele também pode esperar um pouco pela seleção holandesa." A resposta de Perez diz muito: "Bem..."

Arie Haan, por outro lado, como avaliador do De Telegraaf, está justamente embevecido com as atuações de Daal. O ex-jogador de Ajax e Holanda, por isso, colocou o atacante do AZ em sua Seleção da Semana.

"Eles tentavam sempre fechar o lado de fora. Então ele simplesmente passava por dentro. Ele jogou de forma fantástica. Para Xavi, é bom que volte a surgir um ponta que está se desenvolvendo de maneira tão espetacular", afirma Haan, deixando esse conselho de graça ao técnico da seleção holandesa.

Segundo o Algemeen Dagblad, Daal está em uma chamada "lista de observação" de Xavi. Os companheiros de ataque Lucas Vennegoor of Hesselink e Shaqueel van Persie também estariam na lista do técnico espanhol.