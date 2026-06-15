Perez expressa sua opinião muito clara sobre a transferência de Saibari para o Bayern de Munique

Kenneth Perez está feliz por ver que Ismael Saibari parece ter decidido definitivamente pelo Bayern de Munique. Na opinião do ex-meio-campista do PSV, esse é o clube ideal para o jogador da seleção marroquina, com Vincent Kompany como técnico, para dar mais um passo em direção ao topo.
“Ótimo! Bayern de Munique, cara. Esse é exatamente o clube onde ele pode se tornar ainda melhor”, diz Perez à NOS, totalmente otimista com a iminente transferência do jogador do PSV para o campeão da Bundesliga.
“E quando o Bayern contrata um jogador, não é só para completar o elenco”, enfatiza imediatamente o analista dinamarquês. “Como se vê frequentemente na Premier League. Mas para realmente fazê-lo crescer. Ontem (contra o Brasil, red.) ele jogou como atacante. Mas pelo que entendi, o Bayern o está contratando para a posição de ponta esquerda. Enquanto aqui, no PSV, ele joga no meio.”
Saibari joga frequentemente no PSV logo atrás da linha de ataque. Devido às lesões de Ricardo Pepi, ele apareceu com frequência na área na última temporada, alternando-se com o atacante ocasional Guus Til.
A transferência de Saibari para o Bayern está em fase final, segundo informou Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad, na segunda-feira. O PSV receberá um valor que pode chegar a até 55 milhões de euros.
Segundo Elfrink, há um acordo de princípio entre todas as partes envolvidas. Saibari se tornará o jogador que rendeu a maior quantia já paga pelo PSV. Esse recorde ainda está nas mãos de Hirving Lozano, que foi vendido por 50 milhões de euros ao Napoli.
No entanto, Saibari ainda precisa passar por exames médicos, enquanto o Bayern e o PSV acertam os últimos detalhes. O marroquino de 25 anos está atualmente participando da Copa do Mundo e brilhou na noite de sábado contra o Brasil (1 a 1).