“Perdi muitas noites de sono”: Bruno Guimaraes fala sobre a “decisão mais difícil” de deixar o Newcastle pelo Arsenal

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Bruno Guimaraes revelou que passou noites sem dormir antes de concretizar sua transferência de peso do Newcastle United para o Arsenal. O meio-campista brasileiro admitiu que chorou após se despedir dos companheiros de equipe durante um verão conturbado no St James' Park.

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Uma saída difícil para Guimaraes no verão

Guimaraes admitiu que sua transferência de grande repercussão para o Arsenal no verão lhe causou inúmeras noites sem dormir. O meio-campista de 28 anos concretizou uma transferência de £ 75 milhões (US$ 100 milhões) para o norte de Londres depois de buscar ativamente um novo desafio.

O brasileiro deixou o St James' Park durante uma janela de transferências extremamente conturbada para o Newcastle. O clube viu o popular técnico Eddie Howe sair, enquanto jogadores importantes como Anthony Gordon e Sandro Tonali também foram vendidos. Apesar de Ross Wilson, diretor esportivo do Newcastle, ter declarado publicamente que o clube não queria vender seu capitão, Guimaraes acabou conseguindo a saída que desejava.

Noites sem dormir e despedidas em lágrimas

O brasileiro criou um vínculo incrível com a torcida do Newcastle durante seus quatro anos bem-sucedidos no clube. Em conversa com jornalistas após o recente empate do Arsenal por 2 a 2 com o Bayern de Munique na Champions League, ele detalhou o impacto emocional de sua saída.

“Foi difícil para mim me despedir”, admitiu Guimaraes, segundo o The Guardian. “Lembro que, quando me despedi dos companheiros, eu estava chorando. Eles também estavam chorando porque éramos uma família lá. Passei muitas e muitas noites sem dormir porque foi difícil para mim e para minha família. Mas às vezes, na vida, você precisa tomar decisões e, na minha cabeça, eu precisava de um novo desafio. Desejo tudo de bom ao Newcastle porque me trataram muito bem. É hora de seguir em frente, e também tenho gostado do meu tempo aqui no Arsenal.”

Getty Images

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Em busca de um novo desafio

Guimaraes deixa um legado importante no nordeste, depois de ter sido nomeado capitão do clube em 2024. Ele ajudou o Newcastle a conquistar a Carabao Cup de 2025 com uma vitória sobre o Liverpool, encerrando uma espera de 70 anos por um título nacional importante. Ao refletir sobre suas conquistas, ele sentiu que havia dado absolutamente tudo pelo projeto.

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“Acho que fiz um ótimo trabalho pelo Newcastle”, afirmou, segundo a ESPN. “Conquistamos um título depois de 70 anos. Chegamos à Champions League duas vezes. Chegamos a duas finais. Acho que fiz o que podia pelo clube. Desejo tudo de bom a eles porque me trataram muito bem. É hora de seguir em frente. Também tenho gostado do meu tempo aqui no Arsenal.”

A adaptação ao trabalho de Arteta

O início de Guimaraes no Arsenal foi frustrante por causa de uma lesão persistente na virilha. Agora, porém, ele se adaptou: disputou 13 partidas e recentemente foi titular em dois jogos consecutivos da Champions League.

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Ele já está bastante impressionado com a abordagem tática incansável de Mikel Arteta. O jogador de 28 anos agora está totalmente concentrado em conquistar títulos no norte de Londres com seus novos companheiros.

“Ele é sempre um pouco viciado em vídeos e em como pode fazer com que a gente se sinta melhor em campo”, revelou Guimaraes. “Acho que temos um treinador de alto nível, com uma mentalidade de alto nível. Queremos ganhar tudo o que for possível.”