O jornalista Oliver Holt revelou em seu artigo no jornal britânico Daily Mail, informações exclusivas sobre a punição prevista para o Manchester City por causa das irregularidades financeiras na Premier League.

Holt afirmou, no texto de seu artigo: "Durante o fim de semana, repetiram-se declarações de diversos comentaristas e analistas de futebol, nas quais apontaram que a briga pelo título da Premier League nesta temporada já ficou restrita a dois clubes. A negação é uma forma cômoda de lidar com os fatos, especialmente em uma indústria que vale bilhões de libras esterlinas".

E acrescentou: "Talvez esses comentaristas estivessem se referindo ao Arsenal e ao Brighton como os principais candidatos à disputa dos títulos e, se for esse o caso, peço desculpas pelas minhas suposições equivocadas. Mas se a corrida pelo título vai se limitar a dois clubes, nenhum deles deveria ser o Manchester City".

E prosseguiu: "O Manchester City começou a temporada atual de forma realmente impressionante. Mesmo pelos elevados padrões que o time costumava alcançar nos últimos anos, vencer as sete primeiras partidas no campeonato é uma conquista notável, especialmente com a saída de Pep Guardiola e a chegada de Enzo Maresca ao comando da equipe. Mas esse início forte não dissipa as sombras que pairam sobre o clube, e talvez até as torne mais extensas".

E continuou: "Talvez a onda de justificativas, manobras e propaganda ridícula vinda de países petrolíferos, que fala da existência de um bloco vermelho que mira o clube, tenha ocultado o fato de que o Manchester City foi condenado, no fim do mês passado, por uma comissão independente, por cometer a esmagadora maioria das 115 irregularidades financeiras das quais a Premier League o acusou".

E completou: "Em qualquer liga esportiva que funcione de maneira razoavelmente normal, isso deveria ter levado à exclusão do Manchester City da disputa pelo título nesta temporada. E a punição imposta ao clube já deveria ter sido anunciada e, dada a dimensão de suas irregularidades, era certo que tal punição o tiraria da corrida pelo título".

E seguiu: "O percurso complexo e prolongado do processo movido contra o Manchester City gerou um estado de incerteza e pessimismo sobre quanto tempo os demais clubes de futebol terão de esperar antes que seja emitida a decisão relativa às punições que serão impostas ao clube, bem como sobre o tempo necessário para o julgamento do recurso que ele apresentou".

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E emendou: "É improvável, segundo fontes próximas ao andamento do processo, que o Manchester City enfrente o cenário catastrófico de ser expulso da Premier League e obrigado a recomeçar na segunda divisão com o início da próxima temporada. A expulsão do clube levaria tanto a Premier League quanto a English Football League a um caos sem precedentes, e essa medida seria prejudicial às próprias duas entidades".

E prosseguiu: "Acredita-se que a Premier League esteja pressionando para que a punição imposta ao Manchester City seja anunciada antes da divulgação do resultado do recurso apresentado pelo clube, recurso cujo julgamento não deve ocorrer antes do fim de janeiro".

E continuou: "As informações obtidas por fontes a par do processo indicam que a punição mais provável consiste na dedução de um número enorme de pontos, de modo a garantir o rebaixamento do Manchester City à primeira divisão, além de uma multa financeira colossal".

E concluiu: "Também é possível que a punição inclua a dedução de ainda mais pontos, levando efetivamente à permanência do Manchester City na primeira divisão por pelo menos mais uma temporada. E a liga da primeira divisão não será obrigada a aceitar essa punição contra um de seus clubes, mas é provável que a aprove".



