Pep Guardiola já chegou a um acordo para assumir o cargo de técnico da seleção nacional em 2024

Pep Guardiola havia chegado a um acordo em 2024 com a Federação Inglesa de Futebol para assumir o cargo de técnico da seleção da Inglaterra, segundo informou o The Athletic nesta sexta-feira em uma reportagem.

Após o Campeonato Europeu de 2024, no qual a Inglaterra ficou em segundo lugar (perdendo por 2 a 1 para a Espanha na final), os britânicos precisaram buscar um novo técnico, já que o mandato de Gareth Southgate havia chegado ao fim.

Guardiola era a primeira opção da FA. Foram realizadas negociações e chegou-se a um acordo verbal, mas, então, Guardiola decidiu renovar seu contrato com o Manchester City.

Por isso, o acordo acabou não se concretizando. A FA agiu rapidamente e fechou contrato com Thomas Tuchel. A federação queria, de fato, um técnico que já tivesse provado ser capaz de conquistar títulos.

Tuchel foi nomeado em 2024 para um mandato de quatro anos. Ele será o técnico da seleção da Inglaterra até meados de 2028. Apesar de Guardiola estar disponível agora após sua saída do Manchester City, a FA continua confiando em Tuchel.

Segundo a La Gazzetta dello Sport, Guardiola está no topo da lista da Itália. Ele também é frequentemente cotado para assumir o cargo de técnico da seleção holandesa.