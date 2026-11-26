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O Bayern de Munique sofreu contra o Lille sua primeira derrota na temporada. Os jogadores que voltam dão esperança, mas não resolverão o maior problema do momento. Ainda é cedo para temer pelos grandes objetivos da temporada.

Se o Bayern de Munique de novembro de 2026 fosse um lance, seria o gol contra de Aleksandar Pavlovic diante do Lille. O chute de Ethan Mbappe bateu na trave e sobrou nos pés de Pavlovic, que, pego totalmente de surpresa, mandou a bola de forma desajeitada e sem controle para o próprio gol . Foi o gol decisivo da derrota por 2 a 1 e simboliza perfeitamente a situação difícil do Bayern.

Durante semanas, o time de Munique superou todos os obstáculos: a doença de Jamal Musiala, a morte do pai de Joshua Kimmich, o colapso de Vincent Kompany e seu afastamento posterior, além de uma lesão atrás da outra. Em meio a tantas dificuldades, o Bayern conseguiu, por exemplo, uma impressionante vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Atlético de Madrid há exatamente três semanas. Agora, ela parece pertencer a outra época.

Desde então, o time de Munique também perdeu o capitão Manuel Neuer e seus dois melhores atacantes, Harry Kane e Michael Olise, sem ter culpa por isso. Por outro lado, os dirigentes mais poderosos do clube criaram uma frente de conflito desnecessária com sua campanha pública contra Musiala. Ao que parece, tudo isso junto foi demais.

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Na sexta-feira, em casa, o Bayern não passou de um empate modesto contra o 1. FC Köln, candidato ao rebaixamento na Bundesliga. Diante do Lille, sem alternativas, Kompany escalou a que talvez tenha sido a formação inicial mais inusitada de sua passagem pelo Bayern: Pavlovic começou como meia central, e Konrad Laimer, como centroavante. Depois de um primeiro tempo razoável, no qual saiu na frente, o time desfalcado teve uma atuação na segunda etapa tão ruim quanto poucas vezes, ou talvez nenhuma, sob o comando de Kompany e sofreu sua primeira derrota na temporada . O que vem agora para o Bayern?

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O exemplo do PSG deve tranquilizar o Bayern de Munique

Em primeiro lugar, vem algo de que o time de Munique não precisa neste momento: muitos jogos em pouquíssimo tempo. O Bayern terá duas semanas seguidas com partidas no meio de semana. Desses compromissos, o único realmente decisivo é o confronto das oitavas de final da Copa da Alemanha, na próxima terça-feira, em casa, contra o Hertha BSC, líder da segunda divisão. Tropeços na Bundesliga e na Champions League nesta fase da temporada são frustrantes, mas não passam disso. É melhor atravessar um período tão difícil agora do que na primavera. Apesar da situação delicada, os grandes objetivos da temporada ainda não estão seriamente ameaçados.

Na Bundesliga, a distância para o líder Borussia Dortmund é de dois pontos, e adversários relativamente fáceis aguardam o Bayern até a pausa de inverno. Na Champions League, o time de Munique também está a dois pontos do oitavo lugar, que garantiria a classificação direta para as oitavas de final. Antes do Natal, resta apenas um jogo em casa contra o Slavia Praga, penúltimo colocado. Depois, o Bayern enfrenta o Manchester United fora de casa e o Betis Sevilla em casa. Com três vitórias, o time chegaria a 17 pontos. Até agora, desde a introdução da fase de liga, 16 pontos sempre foram suficientes para terminar entre os oito primeiros.

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Evitar os playoffs é, claro, desejável. Mas, no fim das contas, disputá-los pode não significar nada, como mostraram as duas últimas temporadas. Em ambas, o Paris Saint-Germain teve de jogar uma fase extra e acabou conquistando o título.

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Bayern de Munique: quem pode substituir Harry Kane no ataque?

O elenco pode ganhar reforços em breve. Jamal Musiala entrou em campo no decorrer da partida contra o Lille pela segunda vez desde seu retorno, enquanto Luis Diaz voltou a jogar. No sábado, contra o Hamburger SV, Michael Olise também pode retornar ao elenco. Já na terça-feira, diante do Hertha, os três devem ser opções para começar jogando.

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Mas nem mesmo esse trio de peso resolve o maior problema do momento: a falta de um centroavante. Harry Kane, com uma ruptura da sindesmose, deve ficar fora até março. As duas melhores alternativas no elenco, Serge Gnabry e Ismael Saibari, também ficarão ausentes por mais algumas semanas. Improvisado no ataque, Laimer pressionou intensamente a saída de bola do Lille, mas não levou perigo ao gol. Tom Bischof e Lennart Karl não conseguiram se destacar como centroavantes contra o Köln. É possível que Kompany teste Olise ou Diaz na posição em breve.

Também seria natural dar uma chance à grande promessa Bastian Assomo. O jogador de 16 anos vem marcando gols em série: foram oito em três jogos pela seleção alemã sub-17, dois jogos seguidos com dois gols cada pela equipe reserva do Bayern na Regionalliga e, na vitória do sub-19 sobre o Lille pela Youth League, na quarta-feira, um gol e uma assistência. Assomo já mostrou na preparação de verão que pode acompanhar o ritmo do time profissional, com quatro jogos e dois gols. Com 1,90 m de altura, ele também garantiria presença física na área, diferentemente de todos os outros candidatos disponíveis no momento.

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A direção esportiva sempre justifica o elenco enxuto também com o argumento de que os jovens formados no clube recebem oportunidades mais cedo. Foi assim que Lennart Karl se firmou há um ano, aos 17 anos. Por que não testar agora Assomo, outro jogador de enorme talento?

Bayern de Munique: Vincent Kompany quer "aproveitar a luta"

Para não colocar em risco os objetivos da temporada, o Bayern precisa buscar no inverno um reserva experiente para Kane, pensando nos jogos muito mais difíceis que virão depois. Afinal, não há nenhuma garantia de que o jogador de 33 anos estará imediatamente apto a suportar a carga máxima de jogos e recuperará o nível anterior assim que voltar, conforme previsto, em março. Gnabry e Saibari podem atuar na posição, mas ela não é a melhor para nenhum dos dois.

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Apesar de todos os problemas, Kompany mostrou tranquilidade ao analisar a derrota para o Lille. Em vez de fazer críticas explícitas ou aumentar a pressão, tentou criar uma mentalidade positiva de reação. Em entrevista à DAZN, disse três vezes, praticamente com as mesmas palavras, que agora é preciso "aproveitar a luta".

Além de aproveitar a luta, encerrar as discussões em torno de Musiala certamente ajudaria o Bayern a obter resultados no curto prazo. O comunicado divulgado na manhã de quarta-feira foi um primeiro passo nesse sentido . Mas o vice-capitão Joshua Kimmich reacendeu o conflito em Lille ao defender, compreensivelmente, seu companheiro de equipe e criticar a direção do clube. Kimmich classificou a maneira como os dirigentes trataram Musiala de "absolutamente inaceitável e nada condizente com o Bayern" . Resta saber se os poderosos dirigentes deixarão a crítica sem resposta.