Penas severas... O Al Wasl está em uma situação delicada antes do confronto contra o Al Nasr

O clube Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, está sob grande pressão a poucos dias do confronto contra o Al Nassr, da Arábia Saudita, na Liga dos Campeões da Ásia 2.

O Al Wasl enfrenta o Al Nassr no dia 19 de abril, no Estádio Zabeel, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia 2.

Cerca de 12 dias antes da partida, o Al Wasl divulgou, através de sua conta oficial no site “X”, um comunicado anunciando a suspensão do goleiro Khalid Al-Sannani e do zagueiro marroquino Sofiane Bouftini até a conclusão dos procedimentos disciplinares.

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O clube dos Emirados Árabes Unidos declarou em seu comunicado: “A Al Wasl Football Club anuncia a suspensão dos jogadores Khalid Al-Sannani e Sofiane Bouftini da participação na equipe principal até novo aviso, enquanto se concluem os procedimentos internos de acordo com os regulamentos em vigor”.

De acordo com reportagens veiculadas pelo jornal saudita “Al-Riyadiah”, Al-Sanani e Bouftini entraram em confrontos com a torcida após a derrota por 1 a 2 para o Sharjah, no último domingo, no Campeonato Profissional dos Emirados Árabes Unidos (ADNOC).

O Al Wasl ocupa a quinta posição na tabela do campeonato dos Emirados, com 39 pontos, a 20 pontos do líder Al Ain, a cinco rodadas do fim da competição.