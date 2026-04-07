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Al Wasl v Al-Hilal - AFC Champions League Elite West RegionGetty Images Sport
Ahmed Mansy

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Penas severas... O Al Wasl está em uma situação delicada antes do confronto contra o Al Nasr

Al-Okhdood x Al-Nassr
Al-Okhdood
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Ajman x Al-Wasl
Ajman
Al-Wasl
Arabian Gulf League
AFC Champions League Two
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos

O clube dos Emirados Arabes enfrenta o seu homólogo saudita daqui a poucos dias

O clube Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, está sob grande pressão a poucos dias do confronto contra o Al Nassr, da Arábia Saudita, na Liga dos Campeões da Ásia 2.

O Al Wasl enfrenta o Al Nassr no dia 19 de abril, no Estádio Zabeel, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia 2.

Cerca de 12 dias antes da partida, o Al Wasl divulgou, através de sua conta oficial no site “X”, um comunicado anunciando a suspensão do goleiro Khalid Al-Sannani e do zagueiro marroquino Sofiane Bouftini até a conclusão dos procedimentos disciplinares.

Leia também: Em vídeo... Torcedor saudita anuncia mudança de time do Al-Hilal para o Al-Nassr!

O clube dos Emirados Árabes Unidos declarou em seu comunicado: “A Al Wasl Football Club anuncia a suspensão dos jogadores Khalid Al-Sannani e Sofiane Bouftini da participação na equipe principal até novo aviso, enquanto se concluem os procedimentos internos de acordo com os regulamentos em vigor”.

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De acordo com reportagens veiculadas pelo jornal saudita “Al-Riyadiah”, Al-Sanani e Bouftini entraram em confrontos com a torcida após a derrota por 1 a 2 para o Sharjah, no último domingo, no Campeonato Profissional dos Emirados Árabes Unidos (ADNOC).

O Al Wasl ocupa a quinta posição na tabela do campeonato dos Emirados, com 39 pontos, a 20 pontos do líder Al Ain, a cinco rodadas do fim da competição.

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