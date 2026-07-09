“Pênalti inventado”... Árbitros da partida entre Marrocos e França são acusados de covardia

A decisão de marcar um pênalti a favor da seleção francesa contra o Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 gerou grande polêmica, depois que a conta “Archivo Far”, especializada em analisar decisões arbitrais, criticou a decisão do árbitro argentino Facundo Teo de marcar a falta.

O árbitro havia marcado um pênalti para a França aos 25 minutos, após uma falta de Nasser Mazraoui em Kylian Mbappé. A partida foi interrompida para a revisão da jogada por meio do VAR, e, em seguida, foi confirmada a concessão do pênalti aos “Galo”.

Mbappé cobrou o pênalti aos 28 minutos, mas o goleiro marroquino Yassine Bounou se destacou e defendeu a cobrança, depois de antecipar o ângulo para o qual o capitão da seleção francesa chutou, mantendo o empate.

Após a jogada, a conta “Arquivo Far” na plataforma “X” publicou uma crítica contundente à decisão, afirmando que o VAR cometeu um erro ao intervir.

A conta afirmou: “Total covardia da tecnologia de vídeo na partida entre França e Marrocos”.

E acrescentou: “Mbappé caiu no chão antes de qualquer contato com Mezraoui”.

E concluiu: “Não houve pênalti; pelo contrário, a simulação foi tão evidente que Mbappé merecia um cartão amarelo por simulação”.

Essa jogada reacende a habitual polêmica sobre as intervenções da tecnologia de vídeo em partidas importantes, embora a seleção marroquina tenha evitado sofrer um gol logo no início graças ao desempenho brilhante de Yassine Bono, que continuou a apresentar atuações excepcionais no torneio.