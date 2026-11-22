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No Goedemorgen Eredivisie, da ESPN, o pênalti marcado em NEC x PSV (1 a 4) entrou em discussão. Bram van Polen e Hans Kraay junior já não entendem mais nada da regra de mão na bola.

"O que ele poderia fazer nessa situação?", pergunta Van Polen ao ver o toque de mão de Deveron Fonville.

"A bola bate na parte de baixo do cotovelo dele, que está junto ao corpo. O que ele poderia fazer? Para mim, isso não é pênalti de jeito nenhum."

"Não dá mais para aceitar uma marcação dessas, dá?", prossegue o comentarista. "Eu realmente achava que tínhamos deixado isso para trás. Desde que Raymond van Meenen deu aquela explicação, parece que só piorou", avalia Van Polen.

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O chefe dos árbitros havia falado no Goedemorgen Eredivisie sobre toques de mão em movimentos naturais durante a marcação. Na ocasião, Van Meenen afirmou que os defensores não precisam mais manter os braços nas costas.

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"Quando você avança em uma jogada, é muito difícil manter os braços nas costas", diz o ex-zagueiro do PEC Zwolle. "Mas vemos tantos lances assim... Na semana seguinte, aconteceu de novo em um jogo do RKC."

Van Polen tem um conselho para os árbitros. "Se você é o VAR, simplesmente não interfira." Kraay concorda plenamente com o colega. "E Jeroen Manschot era o árbitro e, além disso, é o melhor VAR."

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"Quando foi ao monitor, ele poderia simplesmente ter dito: 'Não me chamem mais para ver uma bobagem dessas'", acrescenta o repórter.

Em seguida, Van Polen ainda brinca: "Então, Hans, mãos nas costas!" O apresentador Milan van Dongen também se manifesta. "Mãos nas costas ou não? Na verdade, já não sabemos mais."