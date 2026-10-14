Pênalti e impedimento: o Real Madrid foi prejudicado duas vezes no terceiro gol da Roma?

A partida entre Real Madrid e Roma, pela Liga dos Campeões da Europa, teve um lance de arbitragem bastante polêmico, pouco antes de o time italiano marcar o terceiro gol.

O Real Madrid visitou a Roma nesta quarta-feira, no estádio Olímpico, na capital italiana, na segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Aos 58 minutos de jogo, o holandês Donyell Malen marcou o seu segundo gol e o terceiro do clube da capital italiana, depois de ficar completamente livre diante do belga Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid.

O árbitro francês François Letexier anulou o gol inicialmente, alegando impedimento de Malen, antes de validá-lo após consultar o árbitro de vídeo, em meio aos protestos dos jogadores do time merengue.

As reclamações não se deram apenas por causa do suposto impedimento de Malen, mas também pela não marcação de um pênalti a favor do time merengue, antes do terceiro gol da Roma.

Os jogadores do Real Madrid disseram a Letexier que o meio-campista inglês Jude Bellingham merecia um pênalti, após ter sido derrubado dentro da área da Roma, o que também foi recusado pelo árbitro francês.