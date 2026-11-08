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Na vitória suada, mas merecida, do Arsenal sobre o Hull City pela Premier League, um lance polêmico envolvendo Kai Havertz causou discussão. Segundo as regras, o jogador da seleção deveria ter recebido um pênalti, embora estivesse em posição de impedimento.

O que aconteceu? Pouco antes do intervalo, Havertz recebeu um passe perfeito nas costas da defesa e foi derrubado por um puxão na camisa do zagueiro Nobel Mendy, do Hull. A pedido do árbitro de vídeo Michael Oliver, o juiz Farai Hallam reviu o lance no monitor à beira do campo, mas decidiu não marcar a falta devido à posição de impedimento do atacante e concedeu um tiro livre aos visitantes.

Ao anunciar sua decisão pelos microfones do estádio, Hallam explicou que Havertz teria direito a um pênalti, mas que não o marcou por causa do impedimento. O episódio irritou o ex-jogador do Arsenal Martin Keown. "Ele nunca deveria ter sido chamado para ir ao monitor do VAR, não é?", disse à talkSPORT. "Eles já deveriam ter determinado se ele estava impedido. Isso é ridículo. (...) Não deveriam ter resolvido tudo isso na sala do VAR antes de pedir ao árbitro que revisasse o lance? Isso é ridículo. Eu realmente gostaria de saber a história verdadeira por trás disso."

O que, aparentemente, nem Keown nem a equipe de arbitragem formada por Hallam e Oliver sabiam é que Havertz deveria, sim, ter recebido um pênalti segundo as regras. Nesse caso, a posição de impedimento não tem importância.

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Regra pouco conhecida: por que Kai Havertz deveria ter recebido um pênalti?

"Um jogador em posição de impedimento só passa a participar ativamente da jogada quando comete uma infração de impedimento", explicou o especialista em regras Dale Johnson à BBC. "Kai Havertz teria de ter tentado jogar a bola ou disputá-la com um adversário. Caso contrário, o puxão na camisa cometido por Nobel Mendy tem precedência. A falta acontece antes de uma possível infração de impedimento."

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Em outras palavras: uma falta prevalece sobre o impedimento se o jogador que a sofreu não tiver participado ativamente da jogada. Havertz não participou, pois Mendy o derrubou imediatamente após o passe. Para reforçar seu argumento, Johnson citou como exemplo um lance de outra partida entre Newcastle United e Bournemouth, há duas temporadas. Na ocasião, o zagueiro Fabian Schär, do Newcastle, também estava impedido após um cruzamento de falta cobrado de fora da área, mas não participou ativamente da jogada e acabou derrubado dentro da área. Após revisão do VAR, o suíço recebeu um pênalti, conforme a regra.

No fim das contas, o lance polêmico não fez diferença para o Arsenal: Martin Ödegaard marcou o merecido gol da vitória aos 72 minutos e ampliou para seis pontos a vantagem do líder sobre o perseguidor Manchester City na tabela. O surpreendente Brighton & Hove Albion, do técnico Fabian Hürzeler, pode reduzir a diferença para cinco pontos e ultrapassar os Skyblues se vencer o Brentford no domingo (às 15h). No sábado, o City sofreu sua terceira derrota consecutiva na liga diante do Nottingham Forest, que está na parte de baixo da tabela.

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Arteta também não conhecia a regra: como reagiu ao lance de Havertz?

Por isso, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, mostrou-se tranquilo na entrevista coletiva após a partida. Questionado sobre a polêmica envolvendo Havertz, o espanhol respondeu com um sorriso: "Não sei, não revi o lance, e fiz isso de propósito para não ter de mentir para vocês."

Arteta, porém, também não conhecia a regra: "Fiquei surpreso, porque, quando mandaram o árbitro ao monitor, as pessoas no banco me disseram que tinha sido um pênalti claro, porque ele [Mendy, nota da redação] puxou a camisa. Agora ouvi que decidiram não marcar o pênalti porque Kai estava impedido na posição inicial. Então não sei como interpretar isso. Tenho certeza de que ainda vão esclarecer." Até agora, porém, não houve nenhum pronunciamento oficial da FA ou da organização de arbitragem PGMOL sobre o lance.

Getty Images

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Kai Havertz lidera com ampla vantagem uma estatística nada honrosa

Independentemente disso, Havertz vem mostrando cada vez mais um mau hábito. O ex-jogador do Leverkusen já ficou impedido 15 vezes nesta temporada, mais do que qualquer outro jogador da Premier League, por ampla margem. Dominic Calvert-Lewin aparece em segundo lugar nesse ranking nada honroso, com oito impedimentos marcados contra ele.

Ainda assim, Havertz, que não sofreu lesões até agora, é titular absoluto sob o comando de Arteta e soma quatro gols e uma assistência em 15 jogos. Seu status na seleção também não mudou. Jürgen Klopp o vê como primeira opção para a posição de atacante. Além de Havertz, os artilheiros Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) e Niclas Füllkrug (Werder Bremen), que está de volta, também foram convocados para o próximo período de treinos.