Pelos jovens: Djokovic propõe mudança revolucionária nas regras do tênis

A estrela sérvia Novak Djokovic continuou a apresentar novas ideias para desenvolver o tênis e torná-lo mais atrativo, especialmente para o público jovem, propondo mudanças radicais no sistema das partidas.

Em declarações reproduzidas pelo jornal Marca, Djokovic defendeu a modificação do sistema de contagem de pontos, de modo que o set seja disputado até 4 games em vez de 6, com a eliminação do sistema de vantagem na disputa do ponto (Deuce/Advantage), além de limitar a duração das partidas para que não ultrapassem duas horas.

Djokovic afirmou: "Precisamos mudar o sistema de contagem de pontos. Os sets não deveriam mais ser disputados até seis games, mas sim até quatro. E também eliminaria a vantagem. Se as partidas dos torneios de Grand Slam continuarem no sistema de melhor de cinco sets, elas durariam apenas cerca de duas horas. Isso seria melhor para todos".

Djokovic é conhecido por disputar algumas das partidas mais longas da história do esporte, a mais recente delas contra o canadense Félix Auger-Aliassime no último torneio de Wimbledon, quando venceu pelo placar de 7-6 (10), 3-6, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (4) após uma partida que durou 5 horas e 15 minutos.

Esse confronto é a partida mais longa da história das quartas de final de Wimbledon e a quinta mais longa da história do torneio.

Esta não é a primeira proposta apresentada por Djokovic para desenvolver o esporte, já que semanas atrás ele já havia falado sobre a necessidade de fazer mudanças para atrair as novas gerações.

Na ocasião, ele disse: "Como atraímos as novas gerações? Talvez assistam aos quatro grandes torneios, mas nada além disso. Eles não vão ficar sentados quatro ou cinco horas por dia para acompanhar uma partida de tênis. A capacidade de concentração deles é diferente, e precisamos entender como o mercado funciona hoje".

Leia também:

Oficial: Messi doa 80 mil euros à Espanha