Relatos da imprensa revelaram uma surpresa que pode ocorrer nos próximos dias, relacionada à possibilidade de saída do australiano Ange Postecoglou, treinador do Al-Nassr saudita, por causa do português Cristiano Ronaldo.

Postecoglou assumiu o cargo no início da atual temporada, mas não apresentou o nível esperado dele, tropeçando em duas partidas da Roshn League, com um empate em uma e uma derrota em outra, antes de cair diante do Al-Ain dos Emirados por 4 a 0 na Elite da Ásia.

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De acordo com o que foi mencionado pelo programa saudita "Nadeena", o próximo período será sensível dentro do Al-Nassr, e Postecoglou pode ser demitido para que seja contratado o espanhol Roberto Martínez, ex-treinador de Portugal e que mantém uma relação forte com Ronaldo.

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A fonte esclareceu que esse movimento pode acontecer caso os resultados do Al-Nassr continuem em queda, uma vez que Ronaldo busca dar tudo o que tem no próximo período para encerrar da melhor forma possível.

Vale lembrar que "O Dom" vive um período difícil após sua recente crise com Jorge Jesus, treinador de Portugal com quem chegou a um impasse, antes de o maior artilheiro da história do futebol decidir deixar a concentração.