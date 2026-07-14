Pela segunda vez... O Al-Hilal fecha contrato com um novo substituto para Cancelo

O Al-Hilal resolveu a questão da contratação de um novo substituto para o lateral português João Cancelo, antes do início da próxima janela de transferências de verão.

Cancelo deixou o Al-Hilal durante a última janela de transferências de inverno, por empréstimo ao Barcelona, com notícias confirmando o desejo do lateral português de permanecer no clube catalão durante a próxima temporada.

O jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat” informou que o Al-Hilal apresentou uma oferta oficial ao Al-Fateh para contratar seu lateral-direito, Mohammed Al-Sarnoukh, durante a próxima janela de transferências de verão.

De acordo com o jornalista saudita Ahmed Al-Ajlan, o jogador de 19 anos deixará o campo de treinamento do Al-Fateh na Espanha para se juntar ao do Al-Hilal na Áustria, após os dois clubes terem chegado a um acordo para concretizar a negociação.

O curioso é que Al-Sarnoukh se tornou o segundo jogador que o Al-Hilal está prestes a contratar para a posição de lateral-direito, depois de Mohammed Mahzari, lateral do Al-Taawoun, que também está prestes a se juntar ao time, o que confirma a saída de Cancelo no próximo verão.

O Al-Hilal já havia anunciado oficialmente a contratação de dois jogadores: Sabri Dahal, do Al-Fayha, e Abdullah Al-Anzi, do Al-Fateh, além de estar perto de fechar com outros jogadores, como Mohammed Al-Owais, do Al-Ula, e Nawaf Al-Habashi, do Al-Hazm.