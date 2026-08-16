Pela primeira vez em 12 anos: grande revés atinge Messi diante do gol

O Inter Miami sofreu uma dura derrota por quatro gols a um diante do líder da liga, o Nashville, na partida disputada no sábado, que teve como destaque o desperdício, pelo craque argentino Lionel Messi, de sua terceira cobrança de pênalti consecutiva, deixando sua equipe com a terceira derrota seguida.

Messi desperdiçou a chance de empatar o placar para o Inter Miami em um a um aos 23 minutos, quando o goleiro do Nashville, Brian Schwake, defendeu sua cobrança no canto inferior direito. Sergio Reguilón finalizou o rebote para as redes, mas o gol foi anulado por entrada de jogadores na área antes da execução, após revisão do árbitro de vídeo.

Segundo as estatísticas da rede "ESPN", esta é a primeira vez desde 2014 que Messi falha em três cobranças de pênalti consecutivas.

O capitão da Argentina havia desperdiçado duas tentativas com sua seleção durante a fase final da Copa do Mundo neste verão, a primeira diante da Áustria na fase de grupos e a segunda diante do Egito nas oitavas de final.

Esta cobrança perdida é a primeira de Messi na Major League Soccer desde 13 de setembro de 2025.

O Inter Miami conseguiu empatar o placar após o gol que colocou o Nashville em vantagem, marcado por Andy Najar aos 17 minutos no Geodis Park, quando Messi deu um passe decisivo para Telasco Segovia, que mostrou excelente habilidade individual antes de finalizar para as redes durante os acréscimos do primeiro tempo.

O Nashville impôs seu domínio absoluto no início do segundo tempo, quando o antigo vencedor do prêmio de melhor jogador da liga americana, Hany Mukhtar, marcou dois gols, entre os quais um gol inteligente de calcanhar do atacante Sam Surridge.

Sinais de forte frustração apareceram em Messi, que protestou com veemência junto ao árbitro da partida pela existência de uma falta a seu favor durante a construção da jogada do terceiro gol de Surridge, recebendo um cartão amarelo.

A falta de sorte de Messi se confirmou durante os acréscimos do segundo tempo, depois que as duas traves juntas o impediram de marcar em uma mesma jogada, e quando ele conseguiu colocar a bola dentro das redes, o gol foi anulado por impedimento.

O próprio Inter Miami provocou o quarto gol decisivo, depois que seu goleiro Rocco Ríos Novo escorregou e ficou preso fora de sua área, o que permitiu que a bola longa enviada pelo goleiro do Nashville, Schwake, chegasse a Hany Mukhtar, em disparada, que colocou a bola facilmente no gol vazio.

O campeão da Leagues Cup da temporada passada entrou na partida após seis confrontos sem derrota na liga, sabendo que a vitória o levaria à liderança da Conferência Leste e da classificação geral do Supporters' Shield, ultrapassando o Nashville, mas este ampliou a diferença para cinco pontos, faltando quinze partidas para o fim da temporada regular.

O Inter Miami havia perdido suas duas últimas partidas na Leagues Cup entre a liga americana e a liga mexicana, sendo eliminado da competição ainda na fase de grupos antes das fases eliminatórias, ainda que essas duas derrotas tenham ocorrido com a ausência de Messi e do atacante Luis Suárez do time titular.

Messi retornou ao time titular no sábado pela primeira vez desde a morte de seu pai, Jorge, há uma semana, após sua ausência na derrota diante do Monterrey e sua entrada como reserva na derrota de quarta-feira diante do León, enquanto Luis Suárez ficou fora de toda a Leagues Cup por suspensão em razão dos acontecimentos da partida final do ano passado.

O Inter Miami busca voltar ao caminho das vitórias quando visitar o Philadelphia Union na próxima quarta-feira.