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Lamine Yamal Barcelona 2026-27Getty
Traduzido por

Pela porta turca: Yamal quer tirar o trono de Mbappé

Galatasaray x Barcelona
Galatasaray
Barcelona
Liga dos Campeões
L. Yamal
K. Mbappe
Turquia
Espanha
França

Será que o jovem talento vai conseguir?

Lamine Yamal, jovem astro do Barcelona, está a apenas um gol de igualar um recorde que pertence ao francês Kylian Mbappé.

De acordo com o site "Tribuna", Yamal se aproximou de assumir isoladamente a liderança da lista dos jogadores com mais gols na Liga dos Campeões antes de completar 20 anos de idade.

Yamal, de 19 anos, marcou 12 gols e deu 11 assistências em 34 partidas disputadas na competição continental, seguindo com números impressionantes apesar da pouca idade.

O gol do ponta espanhol diante do Feyenoord, na rodada de abertura da fase de liga da temporada 2026-2027, o levou a 12 gols na competição e o deixou a apenas um gol de igualar a marca de Mbappé, que balançou as redes 13 vezes na Liga dos Campeões antes de completar 20 anos.

Esse número dá a Yamal uma nova oportunidade de reforçar seu lugar entre os maiores talentos em ascensão do futebol europeu, especialmente porque ele ainda tem tempo para seguir marcando e melhorar seus números na competição, já que completa 20 anos em julho.

O duelo do Barcelona contra o turco Galatasaray, marcado para esta terça-feira em Istambul, será a próxima chance de Yamal igualar ou superar o recorde, caso consiga balançar as redes.

Todos os olhares se voltam para o astro espanhol para saber se ele conseguirá aproveitar o próximo compromisso europeu para chegar um passo mais perto da marca de Mbappé, em uma disputa que reflete o tamanho do impacto que Yamal provocou na Liga dos Campeões em um curto período.


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