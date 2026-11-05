O nome do português Nuno Santo voltou ao centro das atenções no futebol saudita, depois que relatos da imprensa apontaram a possibilidade de ele assumir o comando técnico do Al-Ahli, após sua demissão do comando do West Ham United, da Inglaterra, em um momento no qual o Al-Ahli vive uma fase difícil sob o comando do holandês Marino Pusic, em meio à oscilação de resultados e à crescente pressão por sua saída.

Essas notícias abriram o debate sobre a possibilidade de o técnico português retornar ao Roshn Saudi League pela porta do Al-Ahli, especialmente por ele ter uma experiência anterior bem-sucedida nos gramados sauditas, após ter levado o Al-Ittihad à conquista do título da liga e da Supercopa, fazendo com que seu nome ficasse ligado a uma das passagens mais marcantes do clube nos últimos anos.

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O jornalista Walid Al-Farraj abordou a possibilidade de o Al-Ahli contratar Nuno Santo durante seu programa " Rotana Sport com Walid ", questionando: "O Al-Ahli pode contratar o Santo? E como pode aproveitá-lo?".

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A resposta veio do analista do programa Emad Al-Salmi, que afirmou que a capacidade do técnico português é capaz de ajudar o Al-Ahli a recuperar seu equilíbrio e voltar ao caminho certo, apontando para a experiência técnica que ele possui e sua capacidade de lidar com as competições sauditas.

Por sua vez, o jornalista Mohammed Al-Sheikh apoiou a ideia de contratar Nuno Santo, descrevendo o passo como uma oportunidade ideal para o Al-Ahli, dado o bom conhecimento do técnico português sobre o ambiente do Roshn Saudi League e a natureza da competição entre seus clubes.

Al-Sheikh destacou que o Al-Ahli precisa resolver a situação de Pusic antes de pensar na próxima etapa, considerando que a demissão do técnico holandês e a contratação do Santo podem representar um novo começo para a equipe, diante da necessidade de corrigir o rumo e recuperar os resultados positivos.

Entre os relatos que circulam e as opiniões dos analistas, o nome de Nuno Santo permanece como uma opção possível para o Al-Ahli, sem que haja um anúncio oficial de negociações ou de um acordo entre as duas partes, enquanto a torcida aguarda o que os desdobramentos revelarão sobre o futuro de Pusic e sobre o posto de comando técnico dentro do Al-Ahli.