A busca do Al-Hilal por um novo ponta-direita deixou de ser apenas um movimento comum no mercado de transferências e passou a ser um dos assuntos mais importantes que se impõem à diretoria do "Líder" no momento atual, sobretudo com a possível saída do brasileiro Malcom de Oliveira do time e o desejo do clube de garantir um substituto capaz de compensá-lo rapidamente.

O Al-Hilal já se movimentou no período recente em direção a alguns nomes ofensivos e abriu canais de contato com mais de um jogador, mas suas tentativas não chegaram ao desfecho desejado em alguns casos, fazendo com que as atenções se voltem no momento para o português Pedro Neto, estrela do Chelsea, da Inglaterra, considerado uma das principais opções na mesa do clube.

Neto: a solução esperada ou apenas um substituto para Malcom?

Contratar Pedro Neto pode parecer lógico no papel, especialmente porque o jogador possui múltiplas características ofensivas e é capaz de atuar em mais de uma posição no setor de ataque, além de sua velocidade e de sua capacidade de criar oportunidades e se movimentar entre as linhas, aspectos que podem oferecer a Simone Inzaghi soluções adicionais ao longo da temporada.

Leia também: "Parem com os boatos": Malcom explode contra a imprensa!

Mas a pergunta mais importante para o Al-Hilal é: Neto foi escolhido por ser a melhor opção do ponto de vista técnico, ou por ter se tornado a solução disponível após o insucesso de várias outras negociações? A diferença entre os dois cenários é grande, porque o clube que disputa todos os títulos precisa contratar um jogador que se encaixe em seu projeto, e não apenas um nome para preencher o vazio que Malcom vai deixar.

O Al-Hilal buscava desde o início um ponta capaz de atuar pelo lado direito e de acrescentar velocidade e vivacidade ao último terço ofensivo, e com a saída de Malcom se aproximando, contratar um novo jogador tornou-se mais uma necessidade do que um luxo. Por isso, o verdadeiro valor de Neto estará ligado à sua capacidade de oferecer o acréscimo que faltou ao time, e não apenas à saída de mais um jogador estrangeiro.

Um negócio vantajoso se o Al-Hilal aproveitar seu potencial

Do ponto de vista técnico, Neto tem tudo para ser de fato um negócio vantajoso, pois não é um ponta que depende apenas de velocidade e drible, mas sim capaz de criar o jogo, de se movimentar nos espaços e de trocar de posição com os companheiros, além de poder fazer a transição rápida do estado defensivo para o ofensivo, características que combinam com o jogo ofensivo que Inzaghi declarou desejar aplicar no Al-Hilal.

Leia também: Bono cobre as falhas: lenda do Al-Hilal choca Inzaghi



Além disso, a multiplicidade de suas funções dá ao treinador italiano maior margem de manobra, já que ele pode ser utilizado na ponta ou perto do atacante, com a liberdade de entrar na profundidade e criar superioridade numérica nas zonas de perigo, o que pode tornar o setor ofensivo do Al-Hilal mais flexível.

Mas o sucesso da contratação não será determinado apenas pelos nomes ou pela reputação, e sim pela capacidade de Neto de se adaptar rapidamente ao time, de entrosar-se com seus astros e de suportar o volume de pressão existente dentro do Al-Hilal. Por isso, sua chegada não significa automaticamente que o clube encontrou a solução ideal.

No fim das contas, Pedro Neto permanece entre dois cenários claros: ou se transforma em um negócio vantajoso que remodela o ataque do Al-Hilal e dá a Inzaghi uma nova arma, ou se torna apenas um jogador contratado para preencher a vaga de ponta-direita após a saída de Malcom e o insucesso de outras opções.

E a verdadeira resposta não virá do valor da contratação ou do alvoroço ao seu redor, mas sim do nível de Neto quando começar a trabalhar dentro de campo com a camisa do "Líder".