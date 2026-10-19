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Pedido urgente de adiamento do confronto entre Paris e Barcelona, e o ministro do Interior responde: "A questão está resolvida"

PSG x Barcelona
PSG
Barcelona
Liga dos Campeões
França
Espanha
França

A situação está tensa em Paris

A tensão na segurança que a França vem vivendo nos últimos dias despertou preocupações quanto à realização do aguardado confronto entre Paris Saint-Germain e Barcelona, marcado para a noite de terça-feira no estádio Parc des Princes, pela Liga dos Campeões da Europa, depois que um representante de um sindicato da polícia francesa pediu o adiamento da partida por temer a reativação dos distúrbios na capital.

Meios de comunicação franceses noticiaram que o representante do sindicato da polícia francesa, ligado à central CFTC, exigiu o adiamento do jogo, em meio aos desdobramentos das manifestações que o país viveu durante o fim de semana, algumas das quais terminaram em confrontos entre manifestantes e forças de segurança, o que gerou receios de novos incidentes coincidindo com a partida, que reunirá milhares de torcedores.

No entanto, essas exigências não mudaram a posição das autoridades francesas, já que o Ministério do Interior descartou o adiamento do confronto, assegurando que a partida será realizada na data marcada, apesar das preocupações levantadas pelo representante do sindicato quanto à situação da segurança.

Segundo o jornal francês "Onze Mondial", o ministro do Interior, Laurent Nuñez, reafirmou a recusa à ideia do adiamento, afirmando: "Não há a menor possibilidade de adiar a partida entre Paris Saint-Germain e Barcelona ou outros jogos que venham a ser realizados na Liga dos Campeões da Europa. O assunto está decidido".

Essa posição ocorre em um momento em que as autoridades francesas acompanham os desdobramentos dos recentes protestos, que registraram tensões em diferentes regiões do país, entre elas a capital, Paris, onde foram registrados atos de vandalismo e confrontos com as forças de segurança, de acordo com relatos da imprensa francesa.

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Esses acontecimentos trouxeram de volta os questionamentos sobre o esquema de segurança em torno do confronto europeu, diante da grande presença de público esperada no estádio Parc des Princes, e do que isso exige em termos de preparativos para garantir a segurança nos arredores do estádio e nas áreas de concentração dos torcedores.

Paris Saint-Germain e Barcelona devem se enfrentar na noite de terça-feira, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, sem que nenhuma mudança na data da partida tenha sido anunciada até o momento.

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