O Telstar perdeu por 1 a 3 para o PEC Zwolle em casa neste sábado. A equipe da Holanda do Norte começou bem, mas acabou superada pelo time de Zwolle, que sobe para o meio da tabela da Eredivisie.
Os donos da casa abriram o placar aos 15 minutos. Marvin Peersman encontrou Patrick Brouwer, que fez o 1 a 0. A euforia do Telstar durou pouco: cinco minutos depois, Dylan Mbayo empatou com um chute certeiro.
A virada do time de Zwolle se completou aos 30 minutos. Sydney van Hooijdonk deu a assistência, e Mbayo marcou seu segundo gol da noite, para a alegria do técnico Alex Pastoor.
O PEC voltou bem do intervalo e, após uma falha da defesa do Telstar, Ibrahim Cissoko mandou a bola para a rede e fez 1 a 3. A missão dos donos da casa ficou, de repente, muito difícil.
O Telstar pressionou mais nos últimos 20 minutos, obrigado pela desvantagem no placar. Não conseguiu, porém, encontrar uma brecha na defesa do time de Zwolle, enquanto o tempo corria contra os donos da casa.
Nem mesmo um chute de Jeff Hardeveld recolocou o Telstar na partida, em uma noite fria em Velsen-Zuid. O PEC resistiu na reta final e somou três pontos muito importantes. A equipe ocupa a 11ª posição.
Para o Telstar, a dura realidade é o 16º lugar. Na próxima semana, a equipe visita o Excelsior, que surpreendeu a todos ao vencer o Feyenoord por 2 a 3 no De Kuip.