PEC Zwolle mantém sua sequência e agrava os problemas do ADO Den Haag

O PEC Zwolle venceu o ADO Den Haag por 1 a 0 em casa, na tarde de domingo. Dylan Mbayo marcou o único gol da partida. Com a vitória, o PEC Zwolle sobe para a 14ª posição, enquanto os visitantes permanecem na zona de perigo.

O PEC Zwolle dominou o início da partida. Nos primeiros vinte minutos, o time da casa finalizou várias vezes contra o gol defendido por Kilian Nikiema, mas sem sucesso.

O PEC Zwolle continuou pressionando no restante do primeiro tempo. Ryan Thomas chutou de longe e mandou a bola por pouco para fora. Uma cabeçada de Simon Graves também passou perto do gol.

Foi então o ADO que chegou a marcar, contrariando completamente o andamento da partida. Jalen Hawkins avançou com a bola e finalizou. O chute desviado sobrou para Evan Rottier, que completou de perto. O atacante, porém, estava impedido, e o gol não valeu.

Pouco antes do intervalo, saiu um gol válido do outro lado. Dylan Mbayo partiu da lateral para o meio e chutou fora do alcance de Nikiema: 1 a 0.

No segundo tempo, as duas equipes tiveram grandes chances em um intervalo de cinco minutos. Sydney van Hooijdonk, pelo PEC Zwolle, cabeceou na trave, e Rottier não conseguiu marcar mesmo depois de passar pelo goleiro Jasper Schendelaar.

No restante do segundo tempo, tanto o PEC Zwolle quanto o ADO Den Haag tiveram dificuldade para criar chances claras. O time da casa ainda deixou de aproveitar uma falha da defesa do ADO, mas nada além disso aconteceu no Mac3Park.

Com a vitória, o PEC Zwolle sobe para a 14ª posição na Eredivisie. Os técnicos interinos Dennis van der Ree e Maikel van der Werff seguem invictos. O ADO continua em 17º.