Quem herdará o legado de Lionel Messi na seleção argentina? A pergunta não é simples, porque a camisa 10 da Argentina e quem vai vesti-la no novo ciclo já são temas de debate não apenas na América do Sul, mas também, e sobretudo, na Itália, onde muitos jogadores da seleção argentina vêm se destacando.
Hoje, o meia-atacante do Como Nico Paz é um dos nomes mais cotados para herdar o número simbólico deixado vago pela despedida de Messi. Giampaolo Pazzini, porém, em participação nos canais Mediaset e no Sport Mediaset, manifestou outra preferência: entregar a camisa 10 da Argentina ao capitão da Inter de Milão, Lautaro Martinez.
A ESCOLHA: O ex-atacante de Fiorentina, Inter de Milão, Milan, Sampdoria e Verona, entre outros clubes, não apenas apontou o camisa 10 da Inter como candidato ideal, mas também explicou sua posição. Para ele, a escolha do centroavante seria uma solução ideal tanto do ponto de vista técnico quanto em relação à pressão da mídia.
"Eu daria a camisa a Lautaro porque ele é um jogador diferente de Messi. Ninguém ousaria fazer comparações por causa da camisa 10" declarou Pazzini.
POR QUE NÃO NICO PAZ: Pazzini prefere, portanto, uma escolha que rompa com as expectativas. Não porque jogadores como Nico Paz, mais do que Franco Mastantuono, outro candidato na Argentina, não teriam qualidade para suportar o peso da camisa, mas porque, por sua função e posição em campo, a comparação com Messi seria imediata e a pressão poderia acabar sufocando Nico Paz.
"Nico Paz e Mastantuono seriam sempre vistos como sucessores de Messi, algo que, sinceramente, é muito difícil de imaginar. A escolha de Lautaro seria boa porque se distanciaria completamente disso", concluiu Pazzini.
A reflexão coloca em pauta não só a qualidade técnica, mas também a gestão das expectativas. Entregar a camisa 10 a um jogador já consagrado e que atua em uma função diferente da de Messi, como Lautaro Martinez, poderia permitir que os jovens talentos argentinos crescessem sem o peso desse enorme legado. O próprio Messi sofreu com ele na juventude, quando a camisa 10 de Diego Armando Maradona era o parâmetro de comparação.