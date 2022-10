Paysandu x Humaitá-AC: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa Verde

Equipes se enfrentam neste sábado (29), às 20h (de Brasília), pelas oitavas do torneio; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Neste sábado (29), o Paysandu recebe o Humaitá, do Acre, pelas oitavas de final da Copa Verde de 2022. O jogo acontece às 20h (de Brasília), no Estádio Curuzu, em Belém, no Pará. A transmissão da partida fica por conta do streaming DAZN, que detém os direitos do torneio, enquanto na GOAL você acompanha o embate em tempo real.

Antes do embate que lhes deu a classificação para as oitavas da competição, o Humaitá havia jogado pela última vez em julho, contra o Amazonas, na derrota por 6 a 0. Na vitória sobre o Náutico-RR, a equipe do Acre venceu por 3 a 0 e chegou na atual fase da Copa Verde. A equipe é ainda a atual campeã estadual, com melhor ataque e defesa da edição.

O Paysandu, por outro lado, disputou a Série C ainda em setembro, quando acabou em último do Grupo C da segunda fase do torneio. Na primeira fase, porém, ficou na segunda colocação, atrás apenas no campeão do torneio, Mirassol.

Prováveis escalações

Escalação do provável PAYSANDU: Gabriel Bernard; Thiago Ennes, Genílson, Naylhor e Leandro Silva; Mikael, João Vieira e José Aldo; Patrick Brey, Danrlei e Marlon.

Escalação do provável HUMAITÁ: Tião Farias; Matheus Damasceno, Douglas, Diego Pereira e Léo Moraes; Weverton, Marquinhos e Ancelmo; Índio, Felipinho e Alesson.

Desfalques

Paysandu

Ricardinho e Thiago Coelho são desfalques confirmados, de acordo com a apuração do jornal O Liberal, do Pará.

Humaitá

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 29 de outubro de 2022

• Horário: 20h (de Brasília)

• Local: Curuzu - Belém, Pará