Paysandu x Castanhal ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paraense

Equipes entram em campo neste sábado (25), pela quarta rodada do Parazão 2023; veja como acompanhar na TV e na internet

Paysandu e Castanhal se enfrentam na noite deste sábado (25), às 19h (de Brasília), no Estádio da Curuzu, pela quarta rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura (PA), na TV aberta.

Com duas vitórias nos dois jogos disputados até o momento, o Paysandu é o segundo colocado do Grupo B da competição, com um jogo a menos que o líder Cametá, e pode assumir a liderança em caso de vitória neste sábado.

Do outro lado, o Castanhal também está invicto na competição até o momento, com duas vitórias e dois empates nos quatro jogos disputados. A equipe lidera o Grupo C do Parazão, com oito pontos conquistados.

Prováveis escalações

Paysandu: Thiago Coelho; Samuel Santos, Genílson, Naylhor e Eltinho; Jiménez, João Vieira e Fernando Gabriel; Bruno Alves, Gabriel Davis e Mário Sérgio (Stéfano Pinho)..

Castanhal: Bernardo, Elivelton, Matheus Serra, Admilton, Gabriel Santana, Cassio, Raylson, Gabriel Agu, Rhainer, Wander, Ficha.

Desfalques

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Castanhal

Sem desfalques confirmados.

Quando é?