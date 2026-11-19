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O zagueiro sérvio do Milan fala sobre diversos assuntos.

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O zagueiro sérvio Strahinja Pavlovic participou do podcast sérvio SS Calcio: o jogador do Milan falou sobre diversos aspectos de sua experiência na Itália e também contou histórias divertidas desses anos no clube. Confira suas declarações:

O ano com Allegri:

"Trabalhar com Allegri foi muito útil para mim. Foi sob o comando dele que mais evoluí desde que cheguei à Itália. Como zagueiro, tenho boa velocidade, força e capacidade de sair jogando com a bola nos pés. Também consigo avançar e marcar gols, mas a parte tática sempre foi uma deficiência minha. Aprendi apenas o básico quando cheguei ao time principal do Partizan. Pela maneira como os italianos enxergam o futebol, eu estava um pouco atrasado, já que os jogadores deles começam a aprender certos conceitos desde muito jovens".

Os adversários mais fortes que enfrentou?

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"Fisicamente, o confronto mais difícil foi, sem dúvida, contra Romelu Lukaku. Mas também Marcus Thuram: ele é forte, rápido e muito habilidoso com a bola nos pés. Com Lautaro, por outro lado, é preciso ter muita atenção dentro da área: se você não ficar em cima dele, ele marca. Não pode dar espaço a ele".

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Sobre a relação com Diego Moreira:

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"Eu nem sabia que ele era filho de Almami (jogador histórico do Partizan, nota da redação). É um garoto fantástico, muito bacana. Conhece algumas palavras em sérvio. Encontrei o pai dele durante um treino. Conversamos sobre o Partizan, claro. Foi muito bom vê-lo; lembro dele da época em que jogava na Sérvia. Costumo brincar com Moreira, dizendo que, no fim da carreira, teremos de jogar pelo menos uma temporada no Partizan. Lembro a ele que sou três anos mais velho, então terá de fazer um pequeno sacrifício para que possamos voltar juntos. Ele é uma pessoa realmente ótima. Nosso grupo tem um ambiente fantástico. É uma verdadeira alegria estar no Milan"

Sobre Conceiçao:

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"Conceiçao proibiu a Nutella e, desde então, nunca mais nos deixaram comê-la (risos, nota da redação). Ele era... É um cara bacana, gosto dele, mas tinha métodos à la Hitler. Viajávamos para um jogo e, no hotel, ficávamos separados: os jogadores entre si, todos os outros do lado de fora. Joelheiras e cotoveleiras eram obrigatórias nos treinos, fizesse uma temperatura abaixo de zero ou 35 graus, tínhamos de usá-las. Três dias antes de uma partida, alguns jogadores foram a um show e ficaram até as 23h... Ele tinha assistentes, ou espiões, se preferirem, que lhe passavam informações, e fez tamanho circo que nenhum daqueles cinco ou seis jogadores pôde entrar em campo na partida seguinte".

Outra história sobre Conceiçao, de quando ele tinha acabado de ser nomeado técnico do Milan: "Ele chegou 40 minutos atrasado à primeira reunião; todos os jogadores e a diretoria estavam esperando por ele, e ele estava em seu escritório. Só queria deixar claro para todos quem mandava. Fez de propósito (risos, nota da redação)".