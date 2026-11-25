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Paulo Dybala está em sua quinta temporada na Roma. O meia de 33 anos tem contrato até meados de 2027, mas quer continuar jogando na Itália por mais tempo, como contou à UEFA.

Dybala chegou a Roma no verão de 2022 e rapidamente se tornou um ídolo da torcida. Apesar de sua propensão a lesões, o status do canhoto pouco mudou. Até agora, ele disputou 149 partidas pela Giallorossi , com 45 gols e 34 assistências.

Nos primeiros anos, Dybala não conseguiu levar a Roma de volta à Champions League. "No meu primeiro ano, chegamos perto ao alcançar a final da Liga Europa, mas, nos anos seguintes, não fizemos o suficiente para merecer a vaga", conta Dybala, que perdeu a final da Liga Europa de 2023 para o Sevilla nos pênaltis.

"No ano passado, porém, vi um time realmente determinado. Mostramos isso ao não sofrer gols nas últimas partidas, porque sabíamos que a classificação não dependia apenas de nós até a última rodada." A Roma venceu sua partida e se classificou para a Champions League, assim como o Como, enquanto Milan e Juventus tropeçaram e ficaram pelo caminho.

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Dybala tem sofrido menos com lesões desde a chegada do técnico Gian Piero Gasperini, no verão de 2025. "Tirando as cirurgias no joelho, me senti muito bem no último ano. Principalmente em termos musculares. O treinador e sua comissão, incluindo os preparadores físicos que chegaram neste ano, me deram uma carga de treinos reduzida, mas adequada, na pré-temporada, para que eu estivesse sempre disponível."

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"Até agora, tenho me sentido em boa forma nesta temporada e estou muito satisfeito." Dybala, que tem uma excelente conexão com Donyell Malen, começou como titular em quase todas as partidas nesta temporada, até sofrer uma lesão na panturrilha em meados de outubro. No último fim de semana, o campeão mundial de 2022 voltou a jogar na vitória por 5 a 1 sobre o Parma, fora de casa.

Dybala já atua na Itália há quinze anos. La Joya deixou o Instituto ACC rumo ao Palermo em 2012, por 12 milhões de euros. Lá, ganhou destaque como um dos maiores talentos, ao menos da Itália. Depois de mostrar suas qualidades por três anos na Sicília, convenceu a Juventus e se transferiu para Turim por 41 milhões de euros.

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"Nunca imaginei que teria uma carreira assim, muito menos que passaria quinze anos na Itália. Morei no sul, no norte e agora no centro do país. Moro aqui há quase metade da minha vida e sou muito feliz", diz ele.

"A Itália me recebeu de braços abertos. Minha filha nasceu aqui, então ela é italiana. Sim, espero continuar na Itália pelo resto da minha carreira. Seria muito especial para mim dedicar toda a minha carreira à Série A, além do ano que passei na Série B, que foi muito importante para mim", afirma Dybala.

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Nos anos anteriores, uma saída da Itália parecia bem mais próxima. Em 2024, o Al-Qadsiah, atual clube de Tijjani Reijnders, apresentou uma proposta de 75 milhões de euros. Dybala a recusou, assim como fez com a oferta do Al-Hilal no ano passado.

No último verão, ele prorrogou seu contrato com a Roma por um ano e, devido à propensão a lesões, aceitou condições reduzidas. Seu salário-base caiu de 8 milhões para 2 milhões de euros. Com bônus por desempenho, ainda pode receber bem mais de 2 milhões de euros por ano.