Paulo Dybala poderá assinar contrato com um clube fora da Europa daqui a três meses

É bem possível que Paulo Dybala (32) não jogue mais na Europa após esta temporada, segundo o jornalista especializado em transferências César Luis Merlo. O Flamengo pretende oferecer em breve um contrato lucrativo ao argentino, enquanto o Boca Juniors espera por um retorno espetacular ao seu país natal.

O clube que joga na La Bombonera acredita ter chances principalmente por causa de uma história romântica. Dybala pode retornar, após quatorze temporadas, ao país onde disputou quarenta partidas pela seleção.

O Flamengo tem mais a oferecer financeiramente. Só no último inverno, o clube brasileiro pagou uma taxa de transferência de 42 milhões de euros para tirar Lucas Paquetá do West Ham United.

De qualquer forma, parece que Dybala vai deixar a AS Roma. O canhoto chega ao fim do contrato após quatro temporadas e, portanto, pode ser contratado sem custos de transferência.

Dybala, que disputou sua última partida pela seleção em 2024, somou 135 jogos oficiais pela Roma. Neles, marcou 45 gols e deu 26 assistências.

Só um milagre poderia fazer com que Dybala permanecesse em Roma. No momento, não há negociações entre as duas partes.

Caso Dybala ainda não queira retornar à América do Sul, a Süper Lig também pode ser uma opção. Em clubes como Galatasaray e Fenerbahçe, ele provavelmente não precisaria abrir mão de seu salário atual, que é de cerca de 8 milhões de euros.