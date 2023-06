Palmeiras x Novorizontino ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (26), pela 12ª rodada; veja como acompanhar na internet

Palmeiras e Novorizontino se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 15h (de Brasília), na Arena Barueri, pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play, no streaming.

Depois de se classificar em primeiro lugar no Grupo C na primeira fase, o Palmeiras agora é parte G na segunda fase do Paulista sub-20. O Verdão já venceu seu compromisso inaugural neste momento do torneio de base, na chave que conta com Guarani, Novorizontino.

O time de Novo Horizonte, aliás, se classificou à segunda fase com segundo colocado do Grupo G e, após perder a primeira, é lanterna da nova chave do torneio.

Prováveis escalações

Palmeiras: Kaique; Edney, Pedro Felipe, Talisca e Ian; Léo, Pedro Lima e Kauan Santos; Allan, Thalys e Kevin.

Novorizontino: Luis Felipe; Dantas, Pedro Rinaldi, Luisão, João Araújo, Romário Pelin; André Cardoso, Gabriel Canal, Lucas Café; Kaique e Kauê Canela.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?