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Paul Merson destacou Martin Odegaard com elogios especiais após a vitória tranquila do Arsenal sobre o Everton, no Emirates, pela Premier League. O ex-meio-campista acredita que o norueguês tem sido o principal destaque da equipe de Mikel Arteta, que briga pelo título, até agora nesta temporada.

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Arsenal conquista vitória tranquila em casa

O Arsenal igualou o Manchester City em pontos na liderança da Premier League após vencer o Everton por 2 a 0. Ezri Konsa abriu o placar aos sete minutos, ao empurrar a bola para o gol, e marcou seu primeiro gol pelo clube desde que chegou do Aston Villa.

Gabriel Magalhaes ampliou a vantagem no segundo tempo e garantiu os três pontos no Emirates. No fim, os donos da casa aproveitaram a falta de eficiência dos visitantes no último terço do campo.

Merson destaca atuação de Odegaard

Após a vitória, Merson, ex-meio-campista do Arsenal, apontou Odegaard como o jogador de maior destaque da temporada. O norueguês ditou o ritmo do jogo no meio-campo e manteve a boa fase exibida no confronto com o Bayern de Munique no meio da semana. Em entrevista à Sky Sports, Merson elogiou o meia do Arsenal.

“Achei Odegaard excepcional, se fosse preciso escolher alguém”, explicou. “Ele contribui em todo o campo, joga com muita tranquilidade, tem um ótimo pé esquerdo, é simplesmente um jogador muito, muito bom. Quando está inspirado, como tem estado nesta temporada, sua confiança fica alta. Para mim, ele tem sido o destaque.”

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Everton não aproveita chances contra o Arsenal

Apesar do placar final, o Arsenal também enfrentou dificuldades contra a equipe de Merseyside. Jordan Pickford fez uma boa defesa, mas Konsa se antecipou à possibilidade do rebote e completou de perto.

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“Eu não diria que foi fácil, fácil, porque seria desrespeitoso com o Everton, mas foi tranquilo”, observou Merson. “Jordan Pickford fez uma boa defesa, e Konsa apostou no rebote, chegou e empurrou a bola para o gol a menos de um metro da linha. Aí você pensa que vão ser quatro, cinco ou seis, mas não foi assim. O Everton jogou bem depois disso, trocou bons passes.

“O Everton simplesmente não tem uma ameaça real no ataque. Thierno Barry teve uma ótima chance, e o jogo seria diferente se aquela bola tivesse entrado. Depois, o Arsenal marcou outro belo gol com Gabriel.”

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Arsenal terá grande confronto com o Liverpool

Agora, a equipe do norte de Londres voltará temporariamente suas atenções para uma competição de copa. O Arsenal visita o Fleetwood Town, da quarta divisão inglesa, na terça-feira à noite, pela quarta rodada da Copa da Liga Inglesa. Depois desse compromisso no meio da semana, o elenco de Arteta terá um grande teste no futebol nacional. A equipe voltará a se concentrar na Premier League para um aguardado confronto com o Liverpool, em Anfield, no próximo domingo.