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Patrice Motsepe, presidente da Confederação Africana de Futebol, definiu sua posição sobre a decisão que devolveu ao Senegal o título da Copa Africana de Nações de 2025, em detrimento do Marrocos.

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O dirigente se comprometeu a respeitar a decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS), em um desdobramento que põe fim a uma crise jurídica que durou cerca de 10 meses e gerou grande polêmica no continente africano.

Motsepe garantiu que a Confederação Africana vai cumprir a decisão da Corte Arbitral do Esporte, qualquer que fosse o resultado, durante a cerimônia de assinatura de um acordo de parceria entre a CAF e a Coca-Cola, na África do Sul.

O presidente da entidade continental destacou a necessidade de preservar a integridade, a credibilidade e o respeito às regras na gestão do futebol africano.

Na terça-feira, a Corte anunciou a anulação da decisão do Comitê de Apelação, emitida em 17 de março, que havia considerado que o Senegal abandonou a final e dado a vitória ao Marrocos por 3 a 0.

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Com a nova decisão, o Senegal recuperou o título que havia conquistado dentro de campo, antes de perdê-lo por uma decisão administrativa que gerou amplos protestos.

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A crise remonta à final disputada no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, quando os jogadores do Senegal deixaram o gramado, por decisão do técnico Pape Thiaw, em protesto contra a marcação de um pênalti a favor do Marrocos nos instantes finais do tempo regulamentar.

Após uma paralisação de cerca de 15 minutos, os jogadores voltaram ao campo, e Brahim Díaz desperdiçou a cobrança com uma cavadinha à la Panenka.

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O jogo foi para a prorrogação, na qual a seleção senegalesa marcou o gol da vitória com Pape Gueye e garantiu o título com o placar de 1 a 0, em meio a um clima tenso e a acontecimentos excepcionais.

No entanto, a decisão do Comitê de Apelação da CAF acabou invertendo o resultado da final posteriormente, ao considerar a atitude da seleção senegalesa como abandono da partida e conceder ao Marrocos a vitória por W.O. por 3 a 0.

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Ao anular essa decisão, a Corte Arbitral do Esporte restabeleceu o resultado obtido dentro de campo e encerrou uma das mais longas e marcantes disputas jurídicas da história da competição.