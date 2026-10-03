Alexandre Pato, ex-astro do Milan, revelou a natureza das tentativas do clube italiano para contratar um dos destaques do Real Madrid.

Circularam rumores de que o Milan buscava concluir a contratação de um grande jogador antes do fechamento da janela, com a aproximação do fim do período de transferências do verão.

Naquele momento, Endrick, jogador do Real Madrid, era um dos nomes cotados para se juntar aos rossoneri, mas no fim não se chegou a um acordo.

E o empréstimo do atacante de 20 anos não era algo impossível, em meio ao receio de escassez de oportunidades de atuar no estádio Santiago Bernabéu. Esses receios se confirmaram até agora, depois de 8 partidas da temporada, nas quais ele atuou por apenas 4 minutos.

Alexandre Pato relembrou, durante sua participação no festival de esportes na cidade de Trento, sua trajetória com os rossoneri, e também disse algumas palavras sobre Endrick, em entrevista ao jornal La Gazzetta dello Sport.

Pato afirmou que seria melhor que o jovem jogador encontrasse um novo clube, destacando ao mesmo tempo que Cardinale tentou contratá-lo no verão.

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Ao ser questionado sobre Endrick, disse: "Acho que ele precisa de uma mudança, não é fácil encontrar um lugar para ele no Real Madrid. Não sei a opinião dele sobre isso, mas ele não pode deixar sempre a decisão nas mãos de seus empresários. Na minha opinião, ele precisa encontrar outro clube".

E prosseguiu: "Sei que Cardinale tentava trazê-lo para o Milan, mas não conseguiu. Ele sempre pensa no interesse do Milan. Conversamos um pouco em Copenhague dias atrás. Ele se importa muito com o Milan e fará o possível pelo clube".

Sobre seus desejos para o Milan diante da dificuldade da disputa com a Inter, disse: "Para mim, Inter e Milan sempre estão entre os candidatos ao título. Na corrida pelo scudetto, acompanho também o Napoli, porque eles têm um bom time... Chega de falar da Inter agora! (risos) Espero que o Milan chegue à final da Liga dos Campeões o quanto antes".

E demonstrou admiração pelo estilo ofensivo do técnico Ruben Amorim, dizendo: "Agora todos esperam que ele leve o Milan de volta à Liga dos Campeões, e talvez conquiste o Campeonato. No entanto, é justo lhe dar algum tempo, porque ele chegou recentemente; para entender as dificuldades do Campeonato Italiano. Mas tenho a sensação de que Amorim fará um bom trabalho neste ano e deixará a torcida feliz".