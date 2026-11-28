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Um episódio inusitado aconteceu na Polônia. Durante o jogo da terceira divisão entre o Stal Stalowa Wola e o segundo time do Legia Varsóvia, um espectador entrou em campo de patinete elétrico.

O incidente ocorreu na noite de sexta-feira, nos acréscimos, quando os donos da casa venciam por 3 a 2. As imagens da TV mostram um homem percorrendo o gramado de patinete elétrico, aparentemente sem ser impedido. A partida precisou ser interrompida enquanto os seguranças tentavam detê-lo.

"Estamos vendo cenas muito incomuns no gramado em Stalowa Wola. Fico me perguntando como interpretar isso. Parece uma invasão de campo de um torcedor como nunca vi antes, com um patinete elétrico. Provavelmente nunca aconteceu algo assim", disse Adam Delimat, da PZPN+, também bastante surpreso.

Felizmente, a partida pôde ser retomada depois que as autoridades retiraram o invasor do campo. Não ficou claro se o espectador foi detido em seguida. As imagens da TV não mostraram como o homem deixou o gramado. Também não havia, inicialmente, mais informações sobre possíveis consequências para o invasor.

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Em campo, o Stal Stalowa Wola venceu por 3 a 2. O Legia foi para o intervalo com vantagem de 2 a 0, mas gols de Maciej Sliwa, Jakub Jelen e Maksymilian Hebel viraram a partida a favor dos donos da casa.