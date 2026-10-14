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"Passou dos limites": Carragher dispara forte crítica contra Lisandro Martínez

Atlético de Madrid x Manchester United
Atlético de Madrid
Manchester United
Liga dos Campeões
J. Carragher
L. Martinez
Espanha
England
Argentina

"Você não pode criticar as pessoas que estão em um cargo superior ao seu"

Jamie Carragher, ídolo do Liverpool, atacou Lisandro Martínez, jogador do Manchester United, após suas declarações recentes.

Lisandro Martínez desferiu duras críticas à diretoria do Manchester United, com foco no diretor esportivo Jason Wilcox, após a derrota da equipe por 2 a 0 para o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, nesta terça-feira.

Martínez afirmou que a diretoria não conseguiu reforçar o time de forma suficiente durante a janela de transferências do verão, insinuando que a equipe (atualmente) não está à altura da competição na Liga dos Campeões.

Já Carragher não gostou do fato de Martínez expor publicamente os segredos do clube.

O ex-astro do Liverpool disse à rede "CBS Sports": "É engraçado que, quando os jogadores dizem isso, eles nunca falam das próprias posições".

E prosseguiu: "Quando um zagueiro diz: não fizemos o suficiente no mercado de transferências, ele não está se referindo aos zagueiros. Está se referindo a outros setores do campo".

Continuou: "Então, como você acha que os jogadores que chegaram ao time no verão se sentem agora quando ele diz isso? E essa não é apenas uma crítica minha a um jogador do Manchester United. Você não pode criticar as pessoas que estão em um cargo acima do seu".

Carragher completou: "Acho que um clube de futebol é como a sua família, e há muitas coisas que acontecem dentro dele. Entendo que ele possa não estar satisfeito com o time, ou que Michael Carrick não esteja, mas como clube de futebol e como família, quando vocês entram pela porta da frente, vocês se unem e apoiam uns aos outros, e acho que um clube de futebol é assim".

E acrescentou: "Eu odiava, quando estava no Liverpool, que alguém falasse algo injusto ou criticasse o treinador, ou que o treinador criticasse a diretoria. Supostamente, devemos ser um só time".

E apontou: "Pode ser um pouco de teatro. Mas você tem que fazer esse teatro como as famílias fazem e como os clubes de futebol fazem, e isso agora vai ser o assunto da cidade. A coisa vai explodir, vai explodir. Acho que ele passou dos limites".

Martínez reforçou suas declarações em uma entrevista posterior ao ídolo do Manchester United Peter Schmeichel, dizendo a ele: "Não vou ficar calado".

E parece que Amad Diallo entrou na onda das críticas, publicando no Snapchat: "Uma vergonha humilhante; não encontro palavras para descrevê-la".

O clima tenso no vestiário aumentou a pressão sobre Carrick antes de sua viagem decisiva no domingo a Leeds.

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