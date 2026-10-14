"Passou dos limites": Carragher dispara forte crítica contra Lisandro Martínez

Jamie Carragher, ídolo do Liverpool, atacou Lisandro Martínez, jogador do Manchester United, após suas declarações recentes.

Lisandro Martínez desferiu duras críticas à diretoria do Manchester United, com foco no diretor esportivo Jason Wilcox, após a derrota da equipe por 2 a 0 para o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, nesta terça-feira.

Martínez afirmou que a diretoria não conseguiu reforçar o time de forma suficiente durante a janela de transferências do verão, insinuando que a equipe (atualmente) não está à altura da competição na Liga dos Campeões.

Já Carragher não gostou do fato de Martínez expor publicamente os segredos do clube.

O ex-astro do Liverpool disse à rede "CBS Sports": "É engraçado que, quando os jogadores dizem isso, eles nunca falam das próprias posições".

E prosseguiu: "Quando um zagueiro diz: não fizemos o suficiente no mercado de transferências, ele não está se referindo aos zagueiros. Está se referindo a outros setores do campo".

Continuou: "Então, como você acha que os jogadores que chegaram ao time no verão se sentem agora quando ele diz isso? E essa não é apenas uma crítica minha a um jogador do Manchester United. Você não pode criticar as pessoas que estão em um cargo acima do seu".

Carragher completou: "Acho que um clube de futebol é como a sua família, e há muitas coisas que acontecem dentro dele. Entendo que ele possa não estar satisfeito com o time, ou que Michael Carrick não esteja, mas como clube de futebol e como família, quando vocês entram pela porta da frente, vocês se unem e apoiam uns aos outros, e acho que um clube de futebol é assim".

E acrescentou: "Eu odiava, quando estava no Liverpool, que alguém falasse algo injusto ou criticasse o treinador, ou que o treinador criticasse a diretoria. Supostamente, devemos ser um só time".

E apontou: "Pode ser um pouco de teatro. Mas você tem que fazer esse teatro como as famílias fazem e como os clubes de futebol fazem, e isso agora vai ser o assunto da cidade. A coisa vai explodir, vai explodir. Acho que ele passou dos limites".

Martínez reforçou suas declarações em uma entrevista posterior ao ídolo do Manchester United Peter Schmeichel, dizendo a ele: "Não vou ficar calado".

E parece que Amad Diallo entrou na onda das críticas, publicando no Snapchat: "Uma vergonha humilhante; não encontro palavras para descrevê-la".

O clima tenso no vestiário aumentou a pressão sobre Carrick antes de sua viagem decisiva no domingo a Leeds.