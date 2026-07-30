O Arsenal deu um passo raro ao confirmar, em comunicado no site oficial do clube, que espera fechar mais contratações durante a atual janela de transferências de verão.

O Arsenal sofreu com um início frustrante no mercado de transferências de verão e, até agora, só conseguiu contratar o ponta grego Christos Tzolis, que é praticamente um substituto para Leandro Trossard, e o goleiro reserva Ilan Meslier.

O Arsenal perdeu para o Chelsea na disputa pela contratação de Morgan Rogers, do Aston Villa, e se frustrou até agora nas tentativas de concretizar a contratação do capitão do Newcastle, Bruno Guimarães, e as especulações continuam cercando a transferência de Vinícius Júnior, astro do Real Madrid, para o clube londrino, além disso, Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid e um dos alvos do Arsenal, prefere ir para o Barcelona.

Segundo o jornal inglês "Metro", o site oficial do Arsenal publicou um artigo em que apresenta o amistoso que será disputado no próximo sábado contra o Girona, cujo trecho dizia: "Dois novos jogadores se juntaram ao grupo na pré-temporada — o goleiro Ilan Meslier e o atacante Christos Tzolis — e espera-se que mais assinem antes do fim da janela de transferências".

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, acrescentou em entrevista ao site oficial do clube: "Há muitos acontecimentos em curso. Todos nós conhecemos o contexto desta janela de transferências".

E apontou: "Dos proprietários à diretoria, ao diretor esportivo e a mim, sabemos que queremos elevar este clube a um nível diferente".

E explicou: "Isso vai exigir um time melhor e indivíduos melhores. Identificamos nossas carências, as oportunidades de crescimento e melhora, o desenvolvimento do nosso estilo de jogo e o que é preciso para alcançar isso".

E completou: "Esperamos poder começar muito em breve a colocar as coisas em prática de forma bastante concreta".