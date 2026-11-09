O Real Oviedo anunciou nesta segunda-feira a demissão de seu treinador Julián Calero, apesar da recente vitória sobre o Cádiz pelo placar de 2 a 1, em uma decisão que encerrou a passagem do técnico espanhol pelo clube após apenas 4 meses no comando, e abriu caminho para a chegada de Raúl González Blanco, ex-astro do Real Madrid, para comandar a equipe na próxima fase.

O jornal espanhol "Marca" noticiou que a diretoria do Oviedo definiu a escolha de Raúl para suceder Calero, diante da estima de Jesús Martínez, presidente do Grupo Pachuca, proprietário do clube, por sua personalidade, sua trajetória no futebol e seu entendimento do esporte.

Raúl também mantém uma relação especial com o clube asturiano, já que seu filho joga nas categorias de base do Vetusta.

O Oviedo confirmou, em comunicado oficial, o encerramento do contrato de Calero, que se estendia até 30 de junho de 2027, além da dispensa de sua comissão técnica, agradecendo a eles por tudo o que ofereceram durante o período de trabalho no clube.

Dessa forma, Calero não comandará a equipe em sua próxima partida contra o Girona, marcada para o próximo sábado no estádio "Carlos Tartiere", enquanto a diretoria conclui os trâmites de contratação do novo treinador.