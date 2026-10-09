Passo inesperado: clube da Premier League está à venda

O Grupo Friedkin demonstrou disposição para vender integralmente o Everton, no âmbito de sua busca por investimentos externos para o clube que disputa a Premier League inglesa.

Segundo o jornal britânico "The Athletic", o proprietário norte-americano do Everton estava, no mês de setembro, buscando novos investimentos dentro do clube, sendo que a ideia se resumia a encontrar investidores estratégicos capazes de ajudar a impulsionar o clube por meio da venda de uma participação minoritária. No entanto, fontes a par da situação, que falaram sob condição de anonimato para proteger as relações, confirmaram que a venda da participação majoritária detida pelo grupo também passou a estar em estudo no momento.

As fontes esclareceram que o Grupo Friedkin só concordará em vender o controle total do Everton caso esteja convencido de que o novo proprietário seja a pessoa ou o grupo adequado para levar o clube ao próximo nível.

O grupo, que tem sede na cidade de Houston, afirmou estar perfeitamente satisfeito em manter o clube e apoiá-lo pelo maior tempo possível até que surja um proprietário com essas características.

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Apesar da abertura para vender o Everton menos de dois anos após adquiri-lo, o Grupo Friedkin sente orgulho de ter alcançado a estabilidade no clube e de tê-lo colocado em uma posição que o torna atraente para compradores, algo que não acontecia na época da aquisição.

O Grupo Friedkin havia comprado o Everton por meio de seu braço de investimentos no Reino Unido, a Roundhouse Capital, no mês de dezembro de 2024, quando adquiriu a participação de 94 por cento de Farhad Moshiri.

Essa aquisição encerrou um longo trajeto e anos de incerteza dentro do clube, em meio às grandes dificuldades financeiras enfrentadas pelo Everton sob a liderança do antigo proprietário Moshiri, e ao colapso das negociações com os potenciais investidores, que eram o grupo 777, a MSP Sports Capital e o grupo Cam.

Os primeiros passos do Grupo Friedkin após a aquisição testemunharam o retorno do Everton a uma situação mais estável, por meio da reestruturação da maior parte das dívidas do clube com juros elevados e da aprovação de empréstimos com juros menores garantidos por seu novo estádio Hill Dickinson. O grupo também já conseguiu atrair investimentos para a Roundhouse, quando tanto o ex-técnico do Dallas Mavericks Jason Kidd quanto o bilionário norte-americano Christopher Sarofim adquiriram participações minoritárias no ano passado.









As primeiras notícias sobre a busca do Grupo Friedkin por investimentos no Everton surgiram após um encerramento difícil e amplamente criticado do período de transferências de verão do clube.

O Everton vendeu talentos no valor de 100 milhões de libras esterlinas no verão, obtendo lucros de cerca de 25 milhões de libras esterlinas durante o mercado de transferências.

O lateral-direito Ainsley Maitland-Niles, vindo do Lyon por 5 milhões de euros, foi a única adição do clube no último dia de transferências, isso após o colapso da negociação pela contratação do atacante do Monaco e da seleção masculina dos Estados Unidos Folarin Balogun por 45 milhões de libras esterlinas nos últimos instantes, quando o atacante recuou da conclusão do negócio.

A torcida também protestou contra a possível negociação de venda do formado na academia Harrison Armstrong ao Nottingham Forest por 40 milhões de libras esterlinas, levando o Everton a, no fim, decidir desistir do negócio antes que o meio-campista viajasse para realizar os exames médicos.

Além do Everton, o Grupo Friedkin é dono do clube italiano Roma e do clube francês Cannes, e também trabalha atualmente no lançamento de uma nova equipe na liga nacional de hóquei com sede em Houston, com um valor de negócio potencial estimado em cerca de 3,5 bilhões de dólares.