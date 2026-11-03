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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Passo final: negócio alemão de peso a caminho do Milan

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O semblante do campeão está de volta?

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O Milan busca reforçar sua estrutura administrativa em preparação para a próxima etapa, recorrendo à experiência de um dos mais destacados dirigentes que deixaram sua marca no futebol alemão nos últimos anos, em um movimento que pode representar uma importante adição ao projeto do clube italiano, mas cuja concretização ainda está condicionada a entendimentos financeiros com a outra parte.

De acordo com o que noticiou a rede alemã "Sky Sport", a transferência do ex-diretor esportivo do Eintracht Frankfurt, Markus Krösche, para o Milan tornou-se mais concreta, depois que os dois clubes entraram em fase de negociação, ainda que não se tenha chegado a um acordo definitivo até o momento, em meio à continuidade das conversas sobre a contrapartida financeira do negócio.

O Eintracht Frankfurt havia dispensado Krösche das funções do cargo de diretor esportivo em 18 de outubro passado, depois de cerca de cinco anos e meio no posto, mas não encerrou seu contrato com ele, já que o vínculo do dirigente de 46 anos ainda se estende até 2028.

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A rede esclareceu que Krösche impôs a inclusão de uma cláusula que permite sua saída para outro clube dentro dos acordos de sua dispensa do cargo, o que significa que qualquer clube que deseje contratá-lo até o verão de 2027 terá de pagar um valor que varia entre 5 e 7 milhões de euros, a menos que as duas partes concordem com arranjos financeiros diferentes.

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Espera-se que Krösche assuma o mesmo cargo para liderar o departamento de futebol do Milan, segundo a mesma rede, com a data de 1º de janeiro de 2027 apontada como possível momento para o início de sua missão, coincidindo com a abertura da janela de transferências de inverno, embora as negociações ainda não tenham chegado às suas fases finais.

Frankfurt define o nome do sucessor de Krösche

Em contrapartida, o Eintracht Frankfurt resolveu a questão da sucessão de Krösche, depois de acertar a contratação de Jute Tschatsialksiou, ex-dirigente do Nürnberg, como novo diretor esportivo do clube.

Tschatsialksiou, de 49 anos, deve iniciar oficialmente suas funções em 1º de fevereiro de 2027, com a possibilidade de se juntar antes dessa data, em meio à continuidade das conversas entre as partes envolvidas.

O dirigente alemão assinará um contrato com o Frankfurt que se estende até 2030, enquanto o valor de sua transferência do Nürnberg é de cerca de 500 mil euros, beneficiando-se de uma cláusula que lhe permite sair em seu contrato com o clube anterior.

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