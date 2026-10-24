O Marrocos aprovou um pacote de isenções e benefícios fiscais em favor da Federação Internacional de Futebol (Fifa) e das entidades envolvidas na organização da Copa do Mundo de 2030, que o país sediará em conjunto com Espanha e Portugal, no âmbito dos preparativos antecipados para o torneio.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", o projeto de lei orçamentária do Marrocos para 2027, aprovado pelo parlamento na sexta-feira, inclui o regime fiscal específico do torneio, com isenções do imposto sobre empresas e do imposto sobre valor agregado, além de medidas relacionadas às importações.

As entidades beneficiadas incluem a Fifa e suas filiais, estejam suas sedes dentro ou fora do Marrocos, bem como as entidades e os órgãos ligados à organização do torneio.

Os benefícios não se limitam às instituições esportivas, pois abrangem isenções de impostos sobre determinados rendimentos, prêmios e indenizações relacionados ao torneio, dos quais se beneficiam jogadores não residentes e pessoas que se mudam para o Marrocos para trabalhar na organização da Copa do Mundo, além dos voluntários que participam dos preparativos.

A aplicação dessas medidas está prevista para começar a partir de 1º de janeiro de 2027, sendo que algumas delas permanecerão em vigor até o fim de 2032, abrangendo diferentes etapas da preparação e organização do torneio.

Marrocos, Espanha e Portugal sediarão a fase final da Copa do Mundo de 2030, enquanto partidas de abertura das seleções de Uruguai, Argentina e Paraguai serão realizadas em seus próprios países, em celebração aos 100 anos do início da primeira edição do torneio, sediada pelo Uruguai em 1930.

Essa medida não é um ineditismo na história do Mundial, pois países-sede, entre eles África do Sul, Brasil, Rússia e Catar, já haviam aprovado benefícios e isenções fiscais em favor da Fifa e das entidades envolvidas na organização do torneio.