Passo decisivo da Confederação Asiática define o destino da Copa da Ásia

A Confederação Asiática de Futebol e o comitê organizador local anunciaram as datas das partidas da Copa da Ásia Arábia Saudita 2027 e os estádios-sede, com a 19ª edição do torneio tendo início no próximo dia 7 de janeiro, no confronto entre a seleção da Arábia Saudita e a da Palestina, na capital Riad.

A partida de abertura será disputada às 20h no Estádio da Cidade Esportiva Rei Fahd, que tem capacidade para cerca de 72 mil espectadores, no torneio que a Arábia Saudita sedia pela primeira vez em sua história, com a participação de 24 seleções que disputarão o título continental.

De acordo com a tabela divulgada, as disputas da fase de grupos se encerram no dia 20 de janeiro, com as partidas das oitavas de final tendo início no dia 22 do mesmo mês, enquanto os confrontos das quartas de final acontecem nos dias 28 e 29 de janeiro, e as duas semifinais nos dias 1 e 2 de fevereiro, antes de o torneio baixar as cortinas com a partida final no dia 5 de fevereiro, às 20h, no mesmo estádio.

As partidas do torneio, que somam 51 jogos, serão disputadas em 8 estádios distribuídos por 3 cidades sauditas, sendo 5 estádios em Riad, dois estádios em Jidá e um estádio em Khobar.

O torneio reúne 6 grupos, dos quais se classificam para as oitavas de final os ocupantes do primeiro e do segundo lugar, além das 4 melhores seleções que terminarem em terceiro.

A distribuição dos grupos ficou da seguinte forma:

- Grupo A: Arábia Saudita, Kuwait, Omã, Palestina.

- Grupo B: Uzbequistão, Bahrein, Coreia do Norte, Jordânia.

- Grupo C: Irã, Síria, Quirguistão, China.

- Grupo D: Austrália, Tajiquistão, Iraque, Singapura.

- Grupo E: Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Vietnã, Iêmen.

- Grupo F: Japão, Catar, Tailândia, Indonésia.

A definição dos horários das partidas levou em conta a distribuição dos jogos de forma adequada às exigências da transmissão televisiva e aos aspectos comerciais, além dos arranjos locais que visam estimular a presença do público e aprimorar a experiência dos torcedores.

O anúncio da tabela ocorre em meio a questionamentos levantados sobre a possibilidade de adiamento do torneio para o ano de 2028, em razão dos desdobramentos regionais.

O presidente da Confederação Asiática de Futebol, Sheik Salman bin Ibrahim Al Khalifa, havia afirmado que a confederação acompanha os acontecimentos e que a decisão final pode esperar até o fim de novembro, com a opção de adiamento permanecendo em aberto caso as circunstâncias assim exijam.

Por outro lado, o comitê organizador local saudita confirmou, no dia 15 de outubro deste ano, a continuidade dos preparativos conforme a tabela divulgada, em coordenação com a Confederação Asiática e os órgãos competentes, reafirmando o prosseguimento na preparação para sediar o torneio continental.

Você pode consultar a tabela de partidas aqui