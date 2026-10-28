O ex-capitão da seleção de Marrocos Medhi Benatia opinou sobre a classificação final da Bola de Ouro 2026, especificamente no que diz respeito à dupla formada por Lionel Messi, craque do Inter Miami, e Rodri, meio-campista do Barcelona.

O inglês Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, havia conquistado o prêmio da Bola de Ouro pela primeira vez em sua carreira, superando a dupla Kylian Mbappé, craque do Real Madrid (segundo colocado), e Lamine Yamal, ponta do Barcelona (terceiro colocado).

O ex-zagueiro da Juventus e do Bayern de Munique considera que a conquista do quinto lugar por Lionel Messi e do quarto lugar por Rodri é imerecida.

Benatia disse sobre Messi, segundo o que foi divulgado pela rede "Foot Mercato": "Você passa o ano inteiro em Miami e depois termina a temporada em quinto lugar? Será que os torcedores do futebol europeu assistiram mais a Messi do que a Olise?".

E acrescentou: "É verdade que ele foi espetacular na Copa do Mundo, e o time inteiro joga por ele. Todo o respeito a ele, pois é da nossa idade. Mas como vocês me dizem que Messi está em quinto lugar?".

Em relação a Rodri, o ex-internacional marroquino disse: "Como ele pode estar em quarto lugar se jogou apenas 4 meses em toda a temporada?".







