Pascal Struijk leva o Leeds United às semifinais da FA Cup após uma partida espetacular contra o West Ham United

West Ham x Leeds
West Ham
Leeds
Copa da Inglaterra

Seguindo os passos do Manchester City, do Chelsea e do Southampton, o Leeds United também se classificou para as semifinais da FA Cup. Após um jogo espetacular contra o West Ham United (2 a 2), que levou à prorrogação graças a gols aos 93 e 96 minutos, o Leeds se saiu melhor na disputa de pênaltis. O gol da vitória foi marcado por Pascal Struijk.

Após cerca de meia hora de jogo, foi o Leeds que abriu o placar no London Stadium. Noah Okafor encontrou espaço para Ao Tanaka, que driblou com maestria seu marcador direto e chutou, passando pelo goleiro Alphonse Areola e acertando a trave: 0 a 1.

A quinze minutos do fim, o jogo parecia decidido quando os visitantes chegaram ao 0-2. Dominic Calvert-Lewin converteu um pênalti e, com isso, parecia que o Leeds tinha o suficiente para a semifinal, especialmente porque, aos 92 minutos, o placar ainda estava 0-2.

No entanto, aos 93 minutos, o jogo ganhou vida de repente. Jarrod Bowen viu seu chute forte acertar a trave, mas respirou aliviado quando Matheus Fernandes aproveitou o rebote.

Os torcedores, alguns dos quais já estavam do lado de fora do estádio, repentinamente recuperaram a esperança e, três minutos após o gol de redução da diferença, veio também o empate. Adama Traoré colocou a bola com muita precisão na área e Axel Disasi finalizou com a perna estendida: 2 a 2.

Na prorrogação que se seguiu, o West Ham parecia ter marcado rapidamente, mas o gol de Taty Castellanos foi anulado por impedimento. O goleiro do West Ham, Areola, teve que ser substituído por lesão no final da prorrogação pelo estreante Finley Herrick.

Na série de pênaltis, Herrick defendeu logo o primeiro do Leeds, cobrado por Joël Piroe. Mas o pênalti seguinte, de Bowen, também saiu pela linha de fundo. Os cinco pênaltis seguintes entraram, após o que Pablo errou pelo West Ham. Struijk, então, marcou o gol da vitória.

Publicidade