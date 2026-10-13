O confronto entre Galatasaray e Barcelona entrou na história do futebol turco pela porta da frente, depois que a partida da segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, diante da equipe de Hansi Flick, se transformou em um acontecimento econômico e de segurança sem precedentes.

Segundo revelaram veículos da imprensa turca como o "Sözcü" e o "Türkiye Today", o preço do ingresso chegou a 75 mil liras turcas, o equivalente a cerca de 1.360 euros pela cotação atual, tornando-se oficialmente a partida de futebol mais caro da história da Turquia, um recorde que reflete o tamanho da expectativa em torno da visita do Blaugrana a Istambul.

Apesar desses valores astronômicos, a torcida do Galatasaray deu um exemplo de paixão e loucura pelo futebol: todos os ingressos colocados à venda foram esgotados até o último, garantindo que o lendário estádio "Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park", com capacidade oficial para 53.387 espectadores, tenha suas arquibancadas completamente lotadas em uma noite que os apaixonados pelo futebol turco esperam há anos.

O clube de Istambul divulgou os detalhes dos preços dos ingressos que provocaram todo esse alvoroço: a categoria "Deluxe" foi a mais caro, a 1.360 euros, seguida pela categoria "Lux", a 1.223 euros, e pela categoria "Classic", a 1.178 euros.

Já a primeira categoria custou cerca de 906 euros, e as demais categorias variaram entre 815, 724, 634, 543, 453 e 407 euros, chegando às categorias mais baixas, que ficaram entre 272, 235 e 63 euros, enquanto o ingresso mais barato custou cerca de 51 euros.

Os desdobramentos dessa expectativa histórica não pararam no aspecto esportivo e econômico, estendendo-se também ao âmbito da segurança: a polícia de Istambul prendeu nove suspeitos em uma ampla operação de combate à venda de ingressos no mercado negro na véspera da partida.

De acordo com a agência "Anadolu", citada pelo jornal "Sözcü", as autoridades entraram em ação na segunda-feira após receberem informações sobre vendas ilegais, com os agentes conduzindo investigações e operações de vigilância minuciosas para identificar os suspeitos e seus endereços.

Isso antecedeu uma batida que resultou na detenção dos nove e em seu encaminhamento à sede da polícia para a conclusão dos procedimentos legais, em um momento no qual o controle da entrada dos torcedores no estádio se tornou o maior desafio a poucas horas do início da partida histórica.



