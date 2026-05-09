Partida decisiva pelo título acaba em tumulto: torcedores atacam em massa os adeptos do time adversário

O clássico entre Slavia Praga e Sparta Praga saiu completamente do controle na noite de sábado. Nos acréscimos, torcedores do time da casa invadiram o campo da Fortuna Arena, e fogos de artifício foram lançados em direção à arquibancada do Sparta. A partida acabou não sendo concluída.

O caos começou aos 97 minutos da partida. Torcedores da torcida organizada do Slavia invadiram o campo com tochas e outros fogos de artifício, enquanto ainda restavam alguns minutos no relógio. Imagens nas redes sociais mostram como os torcedores lançaram fogos de artifício na direção da torcida do Sparta.

Curiosamente, o Slavia vencia por 3 a 2 naquele momento e parecia estar a caminho do décimo quarto título nacional da história do clube. Antes do clássico, a equipe já tinha uma vantagem confortável sobre o rival Sparta, time do ex-técnico do Feyenoord Brian Priske, e, caso vencesse, seria definitivamente campeão da República Tcheca.

Os torcedores do Slavia já pareciam se preparar para uma grande festa de título, mas acabaram exagerando. Ao invadir o campo e atirar fogos de artifício contra os torcedores rivais, a situação se agravou completamente na fase final do acirrado clássico.

Após os distúrbios, foi decidido não retomar a partida. Cabe agora à Federação Tcheca de Futebol analisar os acontecimentos. Espera-se que o Slavia tenha que arcar com uma punição severa em decorrência dos incidentes.

Do lado do Sparta, uma primeira reação surgiu logo após o término da partida nas redes sociais. “Todo o time do Sparta de Praga deixou o estádio do Slavia de Praga devido a problemas de segurança”, escreveu o clube no Instagram e no X.







