O Chelsea conseguiu superar o Manchester United pelo placar de 2 a 0, neste sábado, na nona rodada da Premier League.
Morgan Rogers marcou o primeiro gol do Chelsea aos 50 minutos, e Cole Palmer ampliou para o Chelsea aos 64 minutos.
A partida teve dois gols anulados pela tecnologia do VAR, o primeiro marcado por Matheus Cunha para o Manchester United aos 34 minutos, e o segundo marcado por Estêvão para o Chelsea aos 71 minutos.
Além disso, Lisandro Martínez, zagueiro do Manchester United, foi expulso durante a partida após uma agressão a Wesley Fofana, zagueiro do Chelsea.
Com esse resultado, o Chelsea subiu para a quarta posição na tabela de classificação da Premier League, com 16 pontos, enquanto o Manchester United caiu para a 16ª posição, com 7 pontos.
Michael Carrick, técnico do Manchester United, estava à beira da demissão dias antes do confronto com o Chelsea, mas a diretoria do Manchester United renovou a confiança nele até a partida contra o Chelsea.