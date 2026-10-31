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Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

Partida de despedida? Chelsea aumenta a crise de Carrick com placar de 2 a 0 na Premier League

M. Carrick
L. Martinez
Chelsea x Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
England
Argentina

O sofrimento do Manchester United não para

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O Chelsea conseguiu superar o Manchester United pelo placar de 2 a 0, neste sábado, na nona rodada da Premier League.

Morgan Rogers marcou o primeiro gol do Chelsea aos 50 minutos, e Cole Palmer ampliou para o Chelsea aos 64 minutos.

A partida teve dois gols anulados pela tecnologia do VAR, o primeiro marcado por Matheus Cunha para o Manchester United aos 34 minutos, e o segundo marcado por Estêvão para o Chelsea aos 71 minutos.

Além disso, Lisandro Martínez, zagueiro do Manchester United, foi expulso durante a partida após uma agressão a Wesley Fofana, zagueiro do Chelsea.

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Com esse resultado, o Chelsea subiu para a quarta posição na tabela de classificação da Premier League, com 16 pontos, enquanto o Manchester United caiu para a 16ª posição, com 7 pontos.

Michael Carrick, técnico do Manchester United, estava à beira da demissão dias antes do confronto com o Chelsea, mas a diretoria do Manchester United renovou a confiança nele até a partida contra o Chelsea.

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