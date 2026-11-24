PSG x Roma: prévia da Champions League

Liga dos Campeões - Rodada 5 25 de nov. de 2026 - 15:00 Parc des Princes

O Paris Saint-Germain recebe a Roma no Parc des Princes pela Champions League nesta semana, em um duelo entre dois times que vivem boa fase em seus campeonatos nacionais. A partida começa às 16h (EST) e às 20h (GMT). A Roma ocupa a 20ª posição na tabela da fase de liga, liderada pelo PSG.

Atual campeão segue com 100% de aproveitamento

O time de Luis Enrique chega após vencer seus últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 2 sobre o Nice, no sábado, que o manteve na liderança da Ligue 1. O triunfo, porém, teve um custo: o ponta Desire Doue rompeu o ligamento cruzado anterior direito e está fora do restante da temporada. Ele se junta a Khvicha Kvaratskhelia entre os desfalques de longa duração. Ainda assim, o atual campeão, que soma dois títulos, venceu seus quatro jogos na Champions League nesta temporada e marcou 20 gols nesse período.

Getty Images

Em boa fase ofensiva, Roma visita o PSG confiante

A Roma chega a Paris após vencer o Parma por 5 a 1, com quatro gols de Donyell Malen. O time de Gian Piero Gasperini marcou 19 gols nos últimos cinco jogos. Sua única derrota nessa sequência foi por 3 a 2 para o Manchester United, pela Champions League, no início deste mês. A equipe italiana, porém, precisa encontrar regularidade na competição europeia: está cinco pontos atrás das vagas de classificação direta às oitavas de final da Champions League.

Getty Images

Estatísticas importantes e desfalques

O PSG acumula 12 vitórias seguidas, a maior sequência da carreira de Luis Enrique como técnico.

Desire Doue será um grande desfalque para o PSG: ele lidera o time em finalizações (45) e chances criadas (31).

A Roma marcou gols em nove jogos consecutivos, com 19 gols nessa sequência.

Prováveis escalações

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez; Neves, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Mayulu, Ferran.

Roma (3-4-2-1): Vasquez; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Cristante, de Roon, Wesley; Soule, Mora; Malen.

Notícias dos times e elencos