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Enquanto o Paris Saint-Germain busca uma saída para a crise de lesões que atingiu o elenco e se prepara para agir na janela de transferências de inverno para repor suas perdas no ataque, o nome do brasileiro Vinicius Júnior, astro do Real Madrid, surgiu como uma das opções sobre a mesa do clube francês.

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O Paris Saint-Germain sofreu um duro golpe com a lesão do ponta francês Désiré Doué, que se machucou gravemente no confronto contra o Nice, vencido por seu time por 3 a 2, e precisou deixar o gramado de maca, muito emocionado e aos prantos.

Os exames médicos confirmaram que o jogador sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, lesão que exige intervenção cirúrgica antes do fim deste mês. Com isso, está confirmado o fim de sua temporada e um longo período longe dos gramados.

A lesão representa um duro revés para Doué, que vinha apresentando um ótimo nível com o time parisiense, e coloca a comissão técnica diante de um novo desafio, já que perde uma de suas principais armas ofensivas na fase decisiva da temporada.

Os problemas do clube francês não se limitam a Doué. O georgiano Khvicha Kvaratskhelia também está fora por um longo período devido a uma grave lesão no joelho, o que levou a diretoria a estudar a possibilidade de entrar na janela de transferências de inverno em busca de um novo reforço para o ataque.

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Paris Saint-Germain define sua posição

Com a divulgação das notícias de que o Paris Saint-Germain procura um novo ponta, a imprensa europeia passou a ventilar uma série de nomes cotados para chegar ao Parc des Princes. O de maior destaque foi Vinicius Júnior, astro do Real Madrid, apontado por alguns jornalistas espanhóis como uma possível opção para suprir as ausências no ataque.

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O ponta brasileiro vive um momento complicado no Real Madrid, depois de receber muitas críticas pela queda de rendimento na primeira metade da temporada. Recentemente, ele chegou a admitir que não se preparou da forma adequada durante o verão, o que se refletiu em seu desempenho em campo.

No entanto, Vinicius deu sinais positivos durante a última data Fifa, ao recuperar o brilho com a camisa da Seleção Brasileira e marcar cinco gols em dois amistosos, enviando uma mensagem forte sobre sua capacidade de superar a fase difícil que atravessa.

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O retorno após a suspensão de quatro jogos no Campeonato Espanhol também lhe deu uma nova chance de recuperar seu espaço no Real Madrid. Ele teve uma atuação marcante contra o Celta de Vigo, na partida vencida por seu time por 2 a 1, depois de entrar no decorrer do jogo e deixar uma influência clara no andamento do confronto.

Apesar de o nome de Vinicius ter sido ligado a uma possível transferência para o Paris Saint-Germain, esse cenário não desperta nenhum interesse por parte do clube francês, segundo revelou o jornalista italiano Fabrizio Romano, por meio da DAZN.

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Romano explicou que o Paris Saint-Germain não pensa em contratar o astro brasileiro na janela de transferências de inverno, ressaltando que o clube busca características completamente diferentes no jogador que pretende trazer para suprir as ausências de Doué e Kvaratskhelia.

A prioridade da diretoria parisiense é contratar um jogador mais jovem, com talento promissor e grande margem de evolução, em vez de apostar em uma estrela mundial que já tem enorme fama e vasta experiência.

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Dessa forma, o Paris Saint-Germain não parece disposto a entrar em uma disputa por um nome de peso apenas para repor a ausência de seus astros, preferindo investir em um jovem talento alinhado à sua visão esportiva e aos seus planos para o futuro.

Romano encerrou a discussão sobre uma possível ida de Vinicius para a capital francesa ao afirmar: "Não haverá nada entre Vini e o Paris Saint-Germain neste inverno", em uma mensagem clara que põe fim às especulações sobre o possível negócio.